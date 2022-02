Einsam auf dem Seuchentanker: Ein starkes Stück von Theresia Walser in Oberstdorf

Die Dramatikerin Theresia Walser hat ihr Schauspiel „Endlose Aussicht“ selbst inszeniert. Ihre „beklemmende Komödie“ ist im Oberstdorf-Haus zu sehen.

Jona ist auf einem „Corona-Dampfer“ gefangen – einem Kreuzfahrtschiff, das nirgendwo anlegen darf, weil das Virus an Bord grassiert. Das ist der Ausgangspunkt für das Bühnenstück „Endlose Aussicht“ von Theresia Walser. Die Kulturgemeinschaft Oberallgäu zeigt das Schauspiel am Donnerstag, 10. Februar, im Oberstdorf-Haus in einer Produktion des „Euro-Studios Landgraf“. Walser (54) ist die jüngste Tochter des Schriftstellers Martin Walser. Sie hat sich nach einer Schauspielausbildung auf das Verfassen von Theaterstücken konzentriert. Gemeinsam mit der Darstellerin Judith Rosmair hat Theresia Walser ihr Stück inszeniert. Mit ihr sprach Veronika Krull.

Der Name der Protagonistin ist nicht zufällig gewählt ...

Theresia Walser: Ja, der Name Jona hat eine biblische Komponente. Ähnlich wie in der Bibel gibt’s auch für meine Jona keine Welt mehr außer der des Schiffes, der großen Kreuzfahrt-Arche. Ob je noch mal Land in Sicht ist, wird mit jedem Tag ungewisser. Jona sagt einmal: Nicht einmal ein Wal spuckt mich mehr an Land!

Judith Rosmair steht allein auf der Bühne – wie kommt Dynamik in das Geschehen?

Walser: Wer Judith Rosmair einmal auf der Bühne erlebt hat, fragt sich das nicht mehr. Sie ist ein wahres Feuerwerk. Wie kaum eine andere kann sie auf Nervenzusammenbrüchen balancieren, zwischen Komik und Verzweiflung, dazwischen schlägt sie mal ein Rad, macht einen Slapstick oder verschluckt ein ganzes Ei! Ein wesentlicher Teil dieses Abends sind aber auch die Video-Bildkompositionen des Künstlers Teo Esheto, in denen wir bezaubernden Unterwasserwesen begegnen. In ihrer tänzerischen Einsamkeit sind die sehr berührend.

Hätte die Rolle Sie nicht auch selbst gereizt?

Walser: Oh, nein, ich bin erleichtert, dass ich nicht mehr auf der Bühne stehe.

Wie haben Sie die beklemmende Situation angelegt: als Drama?

Walser: Ich würde sagen, es ist eine beklemmende Komödie. Die Seuche ist hier Anlass für einen Kabinen-Monolog. Ich musste ja nicht viel dazu erfinden, wir alle haben diese Seuchentanker vor Augen – man sieht sie immer noch in den Nachrichten, wie sie einsam im Meer herumschippern und wochenlang nicht anlanden dürfen. Es ist das Selbstgespräch einer Frau, die unter widrigen Bedingungen mit sich allein zurechtkommen muss. Sie muss sich selbst Gesellschaft leisten und sie tut das, indem sie allerhand Geschichten und Anekdoten von ihren Kabinennachbarn erzählt. Das ist oft komisch und grotesk. Allein, wie Judith Rosmair als Jona auf der Bühne ein ganzes Frühstücksei verschluckt. Eine Liebesgeschichte wird auch angedeutet, also ein Hauch „Titanic“ ist auch zu erwarten.

Was war Ihnen bei der Inszenierung wichtig?

Walser: Es ist ja eine Gemeinschaftsarbeit mit Judith Rosmair. Wir haben schnell eine Spielart miteinander gefunden, zumal wir ein ganz ähnliches Verständnis für Komik haben. Judith ist im Grunde genommen ein ganzes Theater in einer Person. Sie wusste haargenau, welches Licht sie wann braucht und wie das zu machen ist. Selbst die Koordination von Video und Text hat sie bis in letzte technische Raffinessen drauf.

Wie erleben Sie persönlich die Pandemie, die kein Ende zu nehmen scheint?

Walser: Momentan schreibe ich in der Hoffnung, dass alles sich wieder öffnet. Und wir bald wieder in einer offenen Welt leben. Aber ich habe inzwischen auch eine Art Hoffnungsmuskelkater ...

Das Schauspiel: „Endlose Aussicht“ wird am Donnerstag, 10. Februar, um 20 Uhr im Oberstdorf-Haus aufgeführt. Karten gibt’s im Eberl-Medienshop und in der Buchhandlung Lindlbauer in Immenstadt sowie bei den Tourist-Informationen Sonthofen und Oberstdorf. Anmeldung erforderlich unter E-Mail: karten100@web.de oder Telefon 08323/9980078. Es fährt ein kostenloser Bus nach Oberstdorf. Abfahrt um 19 Uhr am Immenstädter Hofgarten.

