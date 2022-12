"Einsamenweihnacht" in Blaichach: Diese "Wichtel" bescherten über 150 Menschen ein schönes Fest

Über 150 Menschen kamen an Heiligabend zur "Einsamenweihnacht" in Blaichach von Jürgen Metzler. Welcher Sänger aus Berlin ihn zur Charity-Aktion animierte.

27.12.2022 | Stand: 06:08 Uhr

Kleine Weihnachtsgestecke mit brennende Kerze stehen auf jedem der großen, runden Tische, die mit weißem Tischtüchern festlich gedeckt sind. Laible, Weihnachtsstollen und Schoko-Nikoläuse laden zum Zulangen ein. „Allen Respekt den Leuten, die das Jahr für Jahr organisieren“, sagt Barbara Fleith aus Immenstadt. Sie ist eine von über 150 Gästen der „Einsamenweihnacht“ am Heiligen Abend in einem großen Konferenzraum bei C+C in Blaichach. Der Kopf, der hinter der Charity-Aktion mit kostenlosem Drei-Gänge-Menü steckt, ist Jürgen Metzler, Koch aus Immenstadt.

Vor neun Jahren kamen 36 Gäste

Vor neun Jahren legte er los mit einem kleinen Team. 36 Gäste sind gekommen, sagt Metzler. Damals gab es noch Kaffee und Kuchen im Stadtcafé, später wurde im Schloss Essen gekocht und serviert. Doch heute braucht es mehr Platz für die erwarteten Gäste.

Zum zweiten Mal ist die „Einsamenweihnacht“ in einem Konferenzraum bei C+C Lang-Steudler in Blaichach. „Das ist ideal. Sie haben dort eine Großküche mit den entsprechenden Geräten.“ Es falle keine Miete an. „Auch für Gas und Strom müssen wir nichts zahlen.“

Jürgen Metzler (Bildmitte ) und seine Helfer haben Spaß in der Küche. Bild: Reich-Recla

Inspiriert worden ist Metzler vom Sänger Frank Zander, der solch eine Aktion an Weihnachten seit Jahrzehnten erfolgreich in Berlin durchführt. „Das klappt nie?“, habe ihn manch einer damals von seiner Idee abbringen wollen. Metzler – heute Koch im „Relax“ – zog mit der Hilfe von Freunden die „Einsamenweihnacht“ durch. Jahr für Jahr sind mehr Leute dabei. „Es sind oft Menschen, die ihren Partner oder die Partnerin verloren haben“, sagt der 50-Jährige und fügt an: „Jeder kann kommen.“ Auch das Einkommen spiele keine Rolle.

"Ich bin sonst an Weihnachten allein"

Margarethe Wolf ist eine der Besucherinnen. Sie sagt: „Ich bin sonst an Weihnachten allein, hier habe ich nette Tischnachbarn und gekocht wird auch noch, ich muss mich nur an den gedeckten Tisch setzen.“ Erstmals dabei ist Tanja Dipillo. Als Busfahrerin für Grünten Reisen: Die Gäste, die nicht mobil sind, werden kostenlos zur „Einsamenweihnacht“ gefahren. Sie sagt: „Ich bin verwundert, dass auch so viele junge Leute dabei sind, das hätte ich nicht gedacht.“

Es gibt einen langen Gabentisch mit Präsenten

Es gibt einen langen Gabentisch mit Präsenten heimischer Unternehmen. Dort darf sich später jeder ein Geschenk mit heimnehmen. Wenn die Gäste gegen 21 Uhr gehen, wird Reinhard „Giovanni“ Kögel jedem eine Rose mitgeben. „Ich mach das gern. Ich helfe auch gern.“ Er freue sich jedes Jahr auf die Aktion an Weihnachten. Seine fünf Kinder und sechs Enkel sieht er dann an den Feiertagen. Der Heiligabend ist bei ihm, wie bei den anderen 30 Helfern, ausgefüllt mit der „Einsamenweihnacht“.

Karin Giese und Margarethe Wolf genießen es, bekocht zu werden. "Eine tolle Aktion", sind sie sich einig.

Und das Einkaufen? „Das fällt flach“, sagt Metzler. „Alles ist gesponsert.“ Die Getränke stammen von Allgäuer Brauereien, das Fleisch von der Metzgerei Rauch in Waltenhofen und die Laible und Christstollen seien vom „Bastl“ von der gleichnamigen Pilsbar in Immenstadt, „der leidenschaftlich gerne backt“. Alle unterstützten die „Einsamenweihnacht“ schon seit langem. Jahr für Jahr würden neue Sponsoren dazu kommen.

"Ich bin ein Helfermensch."

Metzler kocht für die Gäste. Er lebt allein, sagt von sich selbst: „Ich bin ein Helfermensch. Mir tut es gut, wenn ich anderen Gutes tun kann.“ Zudem ist er noch einer von zwei Vorständen des Vereins „Enzian“ in Immenstadt, der schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt. Auch die „Einsamenweihnacht“ soll künftig vom in Gründung befindlichen Verein „Oberallgäuer Weihnachtswichtel“ durchgeführt werden. Manch ein Helfer hat bereits einen grünglänzenden Wichtelhut auf dem Kopf...

Colin Gardner und Jan Hafner am Gabentisch. Jeder bekam ein Präsent mit nach Hause.

Die Stimmung ist gut bei der „Einsamenweihnacht“. Zur Unterhaltung spielt ab 18 Uhr Tobias Waller mit seiner Steirischen auf. Ihm ist es eine „Ehre“ bei der Einsamenweihnacht dabeizusein. „Ich bin begeistert von Jürgens Helferherz“, sagt der Musiker.

