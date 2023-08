Herzstillstand: Einsatzkräfte retten Frau im Ehrenschwanger Tal

Eine Frau hat Schmerzen in der Brust, während sie mit dem Fahrrad im Ehrenschwanger Tal unterwegs ist. Sie kann gerade noch einen Notruf absetzen.

21.08.2023 | Stand: 07:21 Uhr

Großes Glück im Unglück: Eine Frau hat dank der Rettungskräfte am 15. August einen Herz-Kreislaufstillstand überlebt. Wie die Bergwacht Oberstaufen berichtet, war die Radfahrerin im Ehrenschwanger Tal nahe Immenstadt unterwegs, als sie plötzlich Schmerzen in der Brust bemerkte.

Frau hat im Ehrenschwanger Tal einen Herzstillstand

Sie setzte daraufhin selbst einen Notruf ab - und das noch gerade rechtzeitig. Als die Einsatzkräfte von der Bergwacht und dem Rettungswagen eintrafen, hatte die Frau bereits einen Herzstillstand. Die Helfer reanimierten sie - und führten diese Wiederbelebung auch mit dem Team des Christoph 17 fort, nachdem dieser eingetroffen war. Kurz darauf kam die Frau wieder zu sich und wurde in eine Klinik geflogen.