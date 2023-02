Bürger machen Vorschläge für Wohnbauprojekt in Oberstdorf

Nach der Vorstellung der Pläne für Tiefenbach gab es viel Kritik im Ort. Das Projekt sei zu „massiv“. Jetzt gibt es Alternativvorschläge aus dem Dorf.

26.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Es ist ein Großprojekt, das im Dorf für Diskussionen sorgt: Acht Mehrfamilienhäuser könnten am sogenannten „Edelweißbuckel“ in Oberstdorf-Tiefenbach entstehen. Die Eigentümerin der Fläche, die „Coco Real GmbH“ aus Sonthofen plant, 70 neue Zwei-, Drei- oder Vier-Zimmer-Wohnungen (wir berichteten). Geschäftsführer Silvan Conle will das Konzept gemeinsam mit den Tiefenbachern und der Gemeinde entwickeln, kündigte er bei einer Projektvorstellung im Oberstdorfer Gemeinderat an.

