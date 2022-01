Dem Edeka Haidorf in Wiggensbach geht es wie vielen Geschäften, Händlern und Handwerkern: Es gibt zu wenig Personal. Deshalb müssen manche Läden im Oberallgäu und in Kempten ihre Öffnungszeiten reduzieren. Im Bild sind (von links) Nicole Beyer und Tanja Rast in der Metzgerei-Abteilung von Edeka zu sehen.