Eishalle in Oberstdorf muss nach Gasaustritt ein Jahr gesperrt werden

Fast ein Jahr mussten die Sportler auf eine Halle im Oberstdorfer Eissportzentrum verzichten, nachdem im April 2022 Gas ausgetreten war. Der Ausfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb und führte zu Einnahmeausfällen, weil weniger Buchungen für Trainingszeiten angenommen werden konnten. Seit Mai können die Athleten die Eisfläche wieder nutzen. Jetzt erklärte Sportstättenleiter Hans-Peter Jokschat im Sportausschuss, warum die Halle so lange gesperrt werden musste.

Als Mitarbeiter der Sportstätten am 19. April 2022 die Eishalle 2 nach der Schließzeit wieder in Betrieb nehmen wollten, stellten sie Ammoniakgeruch fest. Die Angestellten reagierten umgehend, schlossen das Zulaufventil und schalteten die zugehörige Eispisten-Pumpe ab. Die Techniker der Sportstätten begannen sofort mit dem Absaugen des übrigen Kältemittels aus der Eisbahn, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. „Der stechende Geruch des ausgetretenen Ammoniaks war deutlich wahrnehmbar“, berichtete Jokschat. Glücklicherweise habe aber wegen der geringen Menge und der niedrigen Konzentration zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden – weder innerhalb noch außerhalb des Gebäudes. (Lesen Sie auch: Ukraine Krieg: Eiskunstläuferin berichtet von ihrer Flucht ins Oberallgäu)

Erneuter Schaden nach der ersten Reparatur

Trotz der sofortigen Benachrichtigung des Sachverständigen und der Fördergeber – Oberstdorf erhält staatliche Zuschüsse für Betrieb und Erhalt der Trainingsstätte – dauerte es fast ein ganzes Jahr, bis der Schaden behoben war, erklärte der Sportstättenleiter. Die Gründe dafür seien unter anderem die notwendige Abstimmung mit den Fördergebern, Verzögerungen bei der Bearbeitung der Anträge in den zuständigen Stellen, die Nicht-Verfügbarkeit von Handwerkern sowie ein erneuter Schaden nach der ersten Reparatur gewesen.

Fünf Monate warten auf die Regierung

So mussten die Sportstätten beispielsweise fünf Monate darauf warten, bis die Regierung von Schwaben als Fördergeber den Reparaturarbeiten zustimmte. „Es hat sich hingezogen wie ein zäher Kaugummi“, sagte Bürgermeister Klaus King. Bedingt durch die lange Wartezeit sei es aber zu Korrosionsschäden an den Rohrleitungen gekommen. Diese zu beheben führte erneut zu einem Zeitverlust.

Weniger Trainingszeiten für Eissportler in Oberstdorf

Der Ausfall der Halle 2 hatte negative Folgen für den Betrieb des Eissportzentrums, erklärte Sportstättenleiter Jokschat. Das bereits ausgebuchte Pfingsttraining musste auf die zwei anderen großen Eishallen verteilt werden, was zu Einnahmeverlusten durch reduzierte Trainingszeiten (40 Minuten statt 50 Minuten) führte. Der Verkauf dieser Zeitfenster („Patches“) war über den Sommer hinweg geringer. Das Angebot für den öffentlichen Eislauf wurde deutlich reduziert und keine festen Zeiten angeboten. Bei Veranstaltungen gab es teilweise über längere Zeiträume hinweg gar keinen öffentlichen Eislauf. Eisstockschießen und Curling waren lange nicht möglich. (Lesen Sie auch: "Kraftalp" in Oberstdorf wird erweitert)

Nachwuchsarbeit des EC Oberstdorf gefährdet

Dies gefährdete die Nachwuchsarbeit des Eissportclubs Oberstdorf (ECO). Die Turnierspieler mussten nach Füssen ausweichen, was mit zusätzlichen Kosten und längeren Fahrzeiten für den ECO verbunden war. Alle für Oberstdorf geplante Curling-Meisterschaften mussten abgesagt werden. Lediglich das Promi Curling konnte mit erheblichem Mehraufwand in Eishalle 3 ausgetragen werden – wo das Feld eingezeichnet werden musste. Zudem konnten auch keine Curling-Seminare angeboten werden, was laut Jokschat zu Einnahmeverlusten für Eissportzentrum und ECO führte.

