Eisstockschießen am Moorweiher in Oberstdorf: Alte Hütte soll Neubau weichen

Beim Neubau der Hütte in Oberstdorf ist das Gerätelager für die Eisstockschützen berücksichtigt. Damit ist die Zukunft des Eissports am Moorweiher gesichert.

27.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Zukunft des Eisstockschießens am Moorweiher ist gesichert. Der Tourismusausschuss der Gemeinde Oberstdorf hat am Donnerstag beschlossen, dass eine neue Moorweiherhütte gebaut werden soll. Wichtigster Punkt: Ein abschließbarer Bereich der Hütte soll den Eissportlern als Lager für ihre Geräte dienen. Jedoch waren nicht alle Gemeinderäte mit den vorgeschlagenen Varianten einverstanden, sodass der Ausschuss für eine alternative Planung stimmte.

Der Neubau soll demzufolge eine Blockhütte werden, ähnlich der am Freibergsee. Kostenpunkt: maximal 50.000 Euro. Dabei sollen 50 Prozent der Kosten über die Leader-Förderung finanziert werden. Zu einem symbolischen Preis von einem Euro soll die neue Hütte an den Eissportclub Oberstdorf (ECO) verpachtet werden. Der will die Hütte betreiben.

Eisstockschützen werden in Eissportclub Oberstdorf (ECO) integriert

Damit ist der Eissport und das Eisstockschießen am Moorweiher gesichert. Denn die Eisstockschützen sollen in den ECO integriert werden. Wie Kurdirektor Frank Jost in der Sitzung mitteilte, sei die Absprache zwischen Karl Ortlieb, als Vertreter der Eisstockschützen, und ECO-Präsident Harald Löffler bereits erfolgt. Eine Bewirtung der Hütte schließt der Verein Jost zufolge aber aus. Die Kurbetriebe hingegen sagten zu, dem Sportverein die Eisstöcke zur Verfügung zu stellen, die bei der Räumung nicht wie ursprünglich berichtet entsorgt, sondern lediglich aus der Hütte entfernt wurden. Diese könnten somit an Gäste verliehen werden.

Vorgestellt hatte Jost fünf verschiedene Varianten. Darunter drei Pläne für einen Neubau mit Kosten zwischen 40.000 Euro und 70.500 Euro, und eine Gesamtsanierung der Hütte zu einem Preis von 25.000 Euro. Förderfähig ist laut Jost allerdings nur der Neubau, nicht die Sanierung. Zum Beschluss schlug der Tourismuschef eine fünfte und gleichzeitig die günstigste Variante vor, bei der die Hütte an den ECO übergeben werde. Der Verein würde die Hütte mit einem gemeindlichen Zuschuss von 5000 Euro selbst teilsanieren. Die Rechtler, auf deren Grund die alte Hütte steht, seien mit den Plänen einverstanden.

"Ich halte das für total daneben": Meinungen der Gemeinderäte zur Moorweiherhütte

Der Vorschlag stieß bei den Gemeinderäten auf geteilte Meinungen. „Ich halte das für total daneben, wenn man die alte Hütte saniert und aus der Zuständigkeit der Verwaltung entzieht“, sagte Fritz Sehrwind ( CSU). David Berktold (CSU) plädierte für einen kleineren Neubau. Dem stimmte auch Kathrin Bäuerle (SPD) zu, warf aber die Frage nach einer öffentlichen Toilette in den Raum. Bürgermeister Klaus King sagte zwar, dass man eine mobile Toilette aufstellen könne, „aber das hat natürlich keinen Charme“. Siegmund Rohrmoser (Grüne) verwies auf die Authentizität der Hütte. „Wer diese Hütte ablehnt, sündigt an der Geschichte Oberstdorfs.“ Letztlich votierte der Gemeinderat mit neun zu drei Stimmen für den Neubau und die Verpachtung an den ECO.

„Grundsätzlich sind wir froh, dass eine Lagermöglichkeit geschaffen wurde und der Eissport am Moorweiher erhalten bleibt“, sagt Eisstockschütze Karl Ortlieb. Allerdings könne er nicht verstehen, warum der Gemeinderat die Sanierung durch den ECO ablehnte. „Jetzt macht die Gemeinde die Luxus-Variante“, sagt auch sein Sohn Daniel Ortlieb. Den Neubau finde er unnötig. Karl Ortlieb befürchtet außerdem, dass der Neubau als Müllablageplatz und wilde Toilette genutzt werde.

