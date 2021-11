Elterncafé im Kleinwalsertal: Erfahrungen austauschen, lachen und spielen

Monatlich findet in Mittelberg ein Elterncafé statt. Initiatorin Sophia Schneider über die Motivation und die Rückmeldungen nach den ersten Treffen.

30.11.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Seit dem Sommer gibt es im Tal ein Elterncafé. Gegründet wurde es von der Hebamme Pia Groitl, der „MamaFit“-Trainerin Lena Zimmermann und der diplomierten Krankenschwester Sophia Schneider. Schneider ist außerdem eine ausgebildete Trageberaterin, das heißt, sie vermittelt theoretisches und praktisches Wissen über das Tragen von Babys und Kleinkindern. Das Café ist einmal im Monat ab 15 Uhr im Haus „MITeinand“ in Mittelberg geöffnet. Der Besuch ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Über die Motivation für das Projekt spricht Sophia Schneider im Interview.

Warum haben Sie das Elterncafé gegründet?

Sophia Schneider: Der Wunsch nach einem Ort, um sich auszutauschen und Fachinformationen zu bekommen, ist schon länger seitens Eltern und der Gemeinde da. Als wir unsere neue Hebamme Pia im Kleinwalsertal/ Allgäu begrüßen durften und sie mit unserer Mamatrainerin Lena in Kontakt kam, war schnell die Idee einer Gründung von einem Elterncafé im Gespräch. Wir wollen die Eltern und Kinder vernetzen und einen Raum schaffen, in dem man sich wohlfühlt.

Was passiert in dem Café? Gibt es eine Bewirtung?

Schneider: Bei uns im Elterncafé darf sich ausgetauscht, gelacht, gespielt und vieles mehr werden. Dazu haben wir bei jedem Treffen ein interessantes „Thema“, was wir durch Vorträge oder Präsentationen an die Zuhörer bringen möchten. Eine Bewirtung ist nicht vorhanden, aber es darf sich gerne jeder selbst an der Kaffeemaschine oder der Saftbar bedienen. Für Getränke ist vor Ort gesorgt.

Stillcafé in Bregenz als Vorbild

Lesen Sie auch

Kriminalität im Internet Auch in Marktoberdorf werden Kinder mit intimen Fotos unter Druck gesetzt

Gibt es Vorbilder für das Projekt?

Schneider: Ja, definitiv. Pia hat durch ihre jahrelange Erfahrung als Hebamme schon erfolgreich einen „Mamistammtisch“ geleitet. Grundsätzlich lehnen wir uns gerne an das Konzept vom „Stillcafé“ in Bregenz an. Dort konnte ich zum Beispiel Erfahrungen und Ideen sammeln und hier mit einbringen.

Wer kann in dieses Café kommen?

Schneider: Ganz klar: jede und jeder, der Interesse hat!

Können Kinder mitgebracht werden?

Schneider: Ja, und zwar sehr gerne. Genau das sehen wir als Konzept hinter unserem Café, es soll ein Ort sein, an dem man sich begegnen und voneinander profitieren kann.

Wie gut wird das Café angenommen?

Schneider: Das Elterncafé hat bis jetzt vier Mal stattgefunden und wurde immer gern von den Eltern, Großeltern und Kindern besucht. Wir hoffen natürlich, dass wir bekannter werden und dadurch noch mehr zu uns finden.

Welche Reaktionen gab es von den Eltern?

Austausch und Kennenlernen wichtig

Schneider: Gute! Bis jetzt kam sehr gutes Feedback. Grundsätzlich finden sie es schön, zu wissen, dass es einen Termin im Monat gibt, an dem man sich treffen kann und dabei noch drei Fachpersonen anwesend sind, um eventuelle Fragen zu stellen. Auch der Austausch und das Kennenlernen untereinander fanden alle durchweg sehr schön und auch wichtig.

Was ist als nächstes geplant?

Schneider: Das nächste Mal treffen wir uns am 15. Dezember von 15 bis 17 Uhr. Dort wird ein Vortrag über eine herbst-winterliche Hausapotheke gehalten. Wir planen für jeden Monat fix einen Termin an einem Mittwoch ein. Die Vorträge richten sich nach den Bedürfnissen der Besucher, gerne nehmen wir auch Wünsche entgegen. Grundsätzlich wollen wir es praktikabel durchführen, also mit Vorträgen, von denen man profitiert wie zum Beispiel: Erste Hilfe am Kind, Hausapotheke ... Aber auch andere interessante Themen werden wir aufnehmen. Uns macht es sehr viel Spaß, und wir freuen uns auf die kommenden Treffen.

Lesen Sie auch:

Skisaison mit 2G-Plus: "Unlogisch und nicht zu kontrollieren"

Lockdown: Jungholzer Bürgermeister fürchtet Spaltung

Wie ein Walser tausende Bilder von Adlern gesammelt hat

Walser Regisseur lässt Prominente vom Leben im hohen Alter erzählen