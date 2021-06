EM-Titel für Deutschland? "Eine Frage der Einstellung"

Drei Generationen von Oberallgäuer Fußballer über die Chancen der deutschen Auswahl bei der EM, Public Viewing und die Sonderstellung des Profisports.

15.06.2021 | Stand: 06:03 Uhr

Es ist ausgerechnet der Weltmeister, der wartet. Mit dem Duell gegen Frankreich startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft Dienstagabend ab 21 Uhr in das erste EM-Spiel. Wir haben uns vor dem Auftakt für die DFB-Auswahl bei drei Generationen von Oberallgäuer Fußballern umgehört. Was trauen sie dem Team zu? Wie groß ist die Vorfreude? Wie schätzen sie den Kader ein?

Allein die Tatsache, dass das Turnier aufgrund der Corona-Pandemie erst mit einjähriger Verspätung ausgetragen wird, hat nicht nur bei Louis Walter die Vorfreude zusätzlich gesteigert. Der 15-jährige B-Juniorenspieler der JFG Illerursprung hat „richtig Lust, die Spiele anzuschauen, weil eine EM immer ein besonderes Event ist“, sagt der Teenager. Auch der Fußball-Abteilungsleiter des TSV Blaichach, Jörgen Eibl, räumt ein, dass er, was internationale Fußballgroßereignisse angeht, „schon ein bisschen auf Entzug“ ist.

Manuel Wiedemann kritisiert Verhältnis zu Amateurfußball

Unverständnis darüber, dass die Profis trotz der Corona-Pandemie im Laufe der EM in insgesamt elf Austragungsorten aktiv sind, während die Amateure so lange den Ball ruhen lassen musste, gibt es nicht. Eibl hat die lange Zwangspause zwar bedauert, da nicht nur soziale Kontakte verloren gehen, sondern die Clubs teilweise auch Spieler verlieren. Aufgrund der Pandemie erachtet es der 62-Jährige allerdings als „notwendig“, dass der Breitensport ruhen musste.

Bilderstrecke

Das ist der Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM 2021

1 von 26 Torwart: Manuel Neuer - Bayern München Bild: Lukas Barth, dpa Torwart: Manuel Neuer - Bayern München Bild: Lukas Barth, dpa 2 von 26 Torwart: Bernd Leno - Arsenal London Bild: Adam Davy, dpa Torwart: Bernd Leno - Arsenal London Bild: Adam Davy, dpa 3 von 26 Torwart: Kevin Trapp - Eintracht Frankfurt Bild: Federico Gambarini, dpa Torwart: Kevin Trapp - Eintracht Frankfurt Bild: Federico Gambarini, dpa 4 von 26 Abwehr: Matthias Ginter - Borussia Mönchengladbach Bild: Christian Charisius, dpa Abwehr: Matthias Ginter - Borussia Mönchengladbach Bild: Christian Charisius, dpa 5 von 26 Abwehr: Robin Gosens - Atalanta Bergamo Bild: Bernd Thissen, dpa Abwehr: Robin Gosens - Atalanta Bergamo Bild: Bernd Thissen, dpa 6 von 26 Abwehr: Mats Hummels - Borussia Dortmund Bild: Tom Weller, dpa Abwehr: Mats Hummels - Borussia Dortmund Bild: Tom Weller, dpa 7 von 26 Abwehr: Antonio Rüdiger - Chelsea London Bild: Ian Walton, dpa Abwehr: Antonio Rüdiger - Chelsea London Bild: Ian Walton, dpa 8 von 26 Abwehr: Lukas Klostermann - RB Leipzig Bild: Stefan Constantin, dpa Abwehr: Lukas Klostermann - RB Leipzig Bild: Stefan Constantin, dpa 9 von 26 Abwehr: Christian Günter - SC Freiburg Bild: Michael Sohn, dpa Abwehr: Christian Günter - SC Freiburg Bild: Michael Sohn, dpa 10 von 26 Abwehr: Marcel Halstenberg - RB Leipzig Bild: Hasan Bratic, dpa Abwehr: Marcel Halstenberg - RB Leipzig Bild: Hasan Bratic, dpa 11 von 26 Abwehr: Robin Koch - Leeds United Bild: Robert Michael, dpa Abwehr: Robin Koch - Leeds United Bild: Robert Michael, dpa 12 von 26 Abwehr: Niklas Süle - Bayern München Bild: Matthias Balk, dpa Abwehr: Niklas Süle - Bayern München Bild: Matthias Balk, dpa 13 von 26 Mittelfeld/Angriff: Emre Can - Borussia Dortmund Bild: Guido Kirchner, dpa Mittelfeld/Angriff: Emre Can - Borussia Dortmund Bild: Guido Kirchner, dpa 14 von 26 Mittelfeld/Angriff: Toni Kroos - Real Madrid Bild: Christian Charisius, dpa Mittelfeld/Angriff: Toni Kroos - Real Madrid Bild: Christian Charisius, dpa 15 von 26 Mittelfeld/Angriff: Leon Goretzka - Bayern München Bild: Federico Gambarini, dpa Mittelfeld/Angriff: Leon Goretzka - Bayern München Bild: Federico Gambarini, dpa 16 von 26 Mittelfeld/Angriff: Jamal Musiala - Bayern München Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) Mittelfeld/Angriff: Jamal Musiala - Bayern München Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) 17 von 26 Mittelfeld/Angriff: Ilkay Gündogan - Manchester City Bild: Nick Potts, dpa (Archivbild) Mittelfeld/Angriff: Ilkay Gündogan - Manchester City Bild: Nick Potts, dpa (Archivbild) 18 von 26 Mittelfeld/Angriff: Serge Gnabry - Bayern München Bild: Christian Charisius, dpa Mittelfeld/Angriff: Serge Gnabry - Bayern München Bild: Christian Charisius, dpa 19 von 26 Mittelfeld/Angriff: Leroy Sané - Bayern München Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) Mittelfeld/Angriff: Leroy Sané - Bayern München Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) 20 von 26 Mittelfeld/Angriff: Joshua Kimmich - Bayern München Bild: Sven Hoppe, dpa Mittelfeld/Angriff: Joshua Kimmich - Bayern München Bild: Sven Hoppe, dpa 21 von 26 Mittelfeld/Angriff: Thomas Müller - Bayern München Bild: Matthias Schrader, dpa Mittelfeld/Angriff: Thomas Müller - Bayern München Bild: Matthias Schrader, dpa 22 von 26 Mittelfeld/Angriff: Kai Havertz - Chelsea London Bild: Julian Finney, dpa Mittelfeld/Angriff: Kai Havertz - Chelsea London Bild: Julian Finney, dpa 23 von 26 Mittelfeld/Angriff: Florian Neuhaus - Borussia Mönchengladbach Bild: Ronald Wittek, dpa Mittelfeld/Angriff: Florian Neuhaus - Borussia Mönchengladbach Bild: Ronald Wittek, dpa 24 von 26 Mittelfeld/Angriff: Jonas Hofmann - Borussia Mönchengladbach Bild: Marius Becker, dpa Mittelfeld/Angriff: Jonas Hofmann - Borussia Mönchengladbach Bild: Marius Becker, dpa 25 von 26 Mittelfeld/Angriff: Kevin Volland - AS Monaco Bild: Nicolas Tucat, dpa Mittelfeld/Angriff: Kevin Volland - AS Monaco Bild: Nicolas Tucat, dpa 26 von 26 Mittelfeld/Angriff: Timo Werner - Chelsea London Bild: Andrew Couldridge, dpa/PA Wire Mittelfeld/Angriff: Timo Werner - Chelsea London Bild: Andrew Couldridge, dpa/PA Wire 1 von 26 Torwart: Manuel Neuer - Bayern München Bild: Lukas Barth, dpa Torwart: Manuel Neuer - Bayern München Bild: Lukas Barth, dpa

In Manuel Wiedemanns Augen ist es „mit Blick auf die Gesellschaft gut, dass die Profis durchgespielt haben. Kritisch sehe ich nur, dass in Bundesliga-Stadien, wie auch bei der EM, bereits Zuschauer eingelassen wurden, während die Amateure noch nicht mal trainieren durften“, sagt der Kapitän des Landesligisten 1. FC Sonthofen. Bei dem 31-Jährigen rufen die elf verschiedenen Austragungsorte sehr wohl Unverständnis hervor, weil er sich Sorgen um die Stimmung macht. Wenn es nach dem Sonthofer Kapitän geht, sollte eine EM oder WM generell nur in maximal zwei Ländern ausgetragen werden, „sonst kommt nicht das Feeling auf“.

Die Spiele werden Eibl, Walter und Wiedemann überwiegend daheim verfolgen, da Public Viewing durch die geltenden Hygienemaßnahmen nur äußerst eingeschränkt möglich ist, was auch alle drei bedauern. Während Manuel Wiedemann die Partien schon immer lieber zuhause als beispielsweise in der Kemptener BigBox genossen hat, gesteht Jörgen Eibl: „Die gemeinsamen Abende im vereinsinternen Mannschaftskreis unter den Fans aus verschiedenen Nationen werde ich vermissen, denn davon lebt der Fußball.“ Da der 62-Jährige allerdings kürzlich zum zweiten Mal Opa geworden ist, ist er dieser Tage noch vorsichtiger geworden.

Jörgen Eibl glaubt an Euphorie in den Stadien

Lesen Sie auch

Fußball EM Von Euphorie zur EM ist bei Fußballern aus der Region nicht viel zu spüren

Für Louis Walter beispielsweise war es immer Programm, die Spiele am Oberstdorf Haus „in geiler Stimmung“ zu verfolgen. Entsprechend schade sei es, „dass es heuer anders wird“. Im Rahmen des Erlaubten mit ein paar Bekannten zu grillen und fernzusehen, ist aber auch für den 15-Jährigen ein passabler Ersatz. Eibl freut sich unterdessen für die Nationalspieler, dass wenigstens einige Zuschauer in die Stadien dürfen. „Der Fußball lebt von der Unterstützung der Fans“, sagt der 62-Jährige und ergänzt: „Davon werden einige Teams weit getragen werden.“

Bilderstrecke

Italien gewinnt gegen die Türkei: Autokorso in Kempten

1 von 10 2 von 10 3 von 10 4 von 10 5 von 10 6 von 10 7 von 10 8 von 10 9 von 10 10 von 10 Auch die Italiener im Allgäu feierten den Sieg ihrer Mannschaft über die Türkei. Italien siegte im Eröffnungsspiel der Fußball-EM 2021. Bild: Ralf Lienert Auch die Italiener im Allgäu feierten den Sieg ihrer Mannschaft über die Türkei. Italien siegte im Eröffnungsspiel der Fußball-EM 2021. Bild: Ralf Lienert 1 von 10 Kempten Auftakt zur Fußball-Europameisterschaft 2021 - Italien gewinnt gegen die Türkei mit 3:0 - Autokorso in Kempten - Fußball - Fans - Tifosi Bild: Ralf Lienert Kempten Auftakt zur Fußball-Europameisterschaft 2021 - Italien gewinnt gegen die Türkei mit 3:0 - Autokorso in Kempten - Fußball - Fans - Tifosi Bild: Ralf Lienert

Was den deutschen Kader angeht, waren Wiedemann und Walter von der Nominierung des Freiburgers Christian Günter überrascht, während für Eibl vor allem die Berufung des Ostallgäuers Kevin Volland unverhofft, aber erfreulich war. Sowohl beim Blaichacher Fußballabteilungsleiter als auch beim Sonthofer Kapitän herrscht jedoch vor allem Freude über die Rückkehr von Mats Hummels und Thomas Müller. An den Routiniers wäre Jogi Löw laut Wiedemann aber auch nicht vorbeigekommen.

Oberallgäuer Fußballer warnen vor Frankreich

Bei den Prognosen zum deutschen Turnierverlauf wollen sich die Oberallgäuer Kicker nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Zwar bescheinigt Walter „unserem Team einen starken Kader und daher gute Chancen“. Der Teenager erinnert sich aber gut an die WM 2018 und an das deutsche Scheitern in der Gruppenphase. Der 15-Jährige ist sich aber sicher, dass die Löw-Elf bei der EM auf jeden Fall über diese hinauskommt und je nach Gegner sogar das Halbfinale erreichen könnte. Dass es dafür vor allem auf einen guten Start ankommt, sind sich alle einig. „Wir dürfen gegen Frankreich nicht verlieren“, bringt es Manuel Wiedemann auf den Punkt.

Nicht nur Louis Walter erwartet gegen die Franzosen „ein enges Spiel“, in das die Löw-Truppe seiner Ansicht nach nicht nur top-motiviert, sondern vor allem „sehr gut eingestellt“ gehen muss. Jörgen Eibl sieht vor allem die schnellen französischen Stürmer als Problem für die DFB-Abwehr, „da unser Team vor allem im Umschaltspiel zu langsam ist. Wenn sie gut reinkommen, können sie sich durchbeißen“, sagt der 62-Jährige hingegen. Nicht umsonst gilt Deutschland traditionell als Turniermannschaft, die „mit ein bisschen Glück“ laut Wiedemann sogar um den Titel mitspielen könnte. „Den Pott wird am Ende aber vermutlich ein anderes Team in Händen halten.“