Emotionale Extreme nach Olympia: Philipp Buhl über Frust, Stolz und Hoffnung

Drei Wochen nach Olympia in Tokio spricht Weltmeister Philipp Buhl offen über sein Gefühlsleben. Der 31-Jährige lässt aber seine Zukunft offen.

22.08.2021 | Stand: 10:52 Uhr

Er hat nie einen Hehl daraus gemacht: Es sollte eine Medaille werden. Olympia in Tokio sollte die nächste Krönung seiner hochdekorierten Karriere werden. Und doch war Philipp Buhl nach seinem fünften Rang bei den Olympischen Spielen in Japan überaus gefasst. Zunächst. Kühl, aber nicht distanziert. Ausgeglichen, mit sich im Reinen, wirkte der 31-Jährige.

„Ich habe keinen Grund, mich zu grämen“, hatte der Sonthofer Segler am Morgen nach der letzten Wettfahrt bei Olympia unserer Zeitung im Interview gesagt. Was Buhl – noch unter dem Eindruck der „magischen Spiele“ stehend – damals nicht abschätzen konnte: Die Enttäuschung sollte noch kommen.

Nur sechs Punkte fehlten bei Olympia zur Medaille

85 Prozent Zufriedenheit bei 15 Prozent Ernüchterung habe er nach der letzten Wettfahrt der olympischen Regatta empfunden, sagt der Laser-Segler. Immerhin fehlten dem Rekordsieger der Kieler Woche nicht mehr als sechs Punkte zu einer Medaille – drei Positionen entsprach das im abschließenden Medal Race, in dem er zwischenzeitlich sogar auf dem Bronzerang gelegen hatte.

Philipp Buhl wirkte glaubhaft zufrieden mit seinem „versöhnlichen Abschneiden“ unter den fünf Ringen – „ein fünfter Platz ist auf alle Fälle besser als ein 14“, schob der 31-Jährige mit Blick auf sein von ihm selbst als solches bezeichnetes Scheitern in Rio 2016 nach, als Buhl 14. geworden war. Und doch stellte sich beim Sonthofer, der sich über die Jahre als Autodidakt zum nüchternen Analytiker entwickelt hat, in den Tagen, nachdem sich der olympische Glanz verzogen hatte, ein wachsendes Frustgefühl ein.

„Sicher, Platz fünf ist eine großartige Leistung. Aber Dabeisein ist für mich längst nicht mehr alles. Auch wenn noch nie ein deutscher Lasersegler bei Olympischen Spielen besser war“, sagt Buhl. 1996 war Stefan Warkalla bei der Olympiapremiere der Laserklasse ebenfalls Fünfter geworden. „Das ist ein Trost, aber ich bin am dritten Tag der Spiele unter meinen Möglichkeiten geblieben“, erinnert sich Buhl. Die Ränge 21, 12 und 22 spülten den amtierenden Weltmeister zwischenzeitlich auf Gesamtrang 14 und damit in weite Ferne der Medaillenränge. Dieser schwarze Tag hatte Buhl satte 55 Punkte aufs Konto gepackt. Noch einmal: Nur sechs sollten am Finaltag bekanntlich zu Bronze fehlen.

Buhl: "Kleine Nuancen haben mich zurückgehalten"

„Die Enttäuschung über diesen Tag drei hat mich in den Tagen nach den Spielen wieder eingeholt“, gesteht Buhl. „Im etwas gesamtheitlicheren Blick auf den ganzen Wettkampf habe ich erkannt, dass ich wie immer alles gegeben und um jeden Punkt gefightet habe. Aber kleine Nuancen im Kopf scheinen mich an diesem Tag vor allem bei den Starts etwas zurückgehalten zu haben.“ Und so kam der Schmerz einmal mehr auf bei dem so selbstkritischen Sonthofer. Und zwar einmal mehr nach Olympia. „Es tat wieder sehr weh. Nur wenn man weiß, wie viel Zeit und Leidenschaft in die Vorbereitung geflossen ist, nur wenn man weiß, auf wie viele Dinge ich verzichtet habe, um in Japan in der Bestform meines Lebens an den Start zu gehen, nur dann kann man meine Enttäuschung in der letzten Woche nachvollziehen“, sagt Buhl. Je akribischer die Vorbereitung, desto schmerzhafter scheinen sich Niederlage anzufühlen.

So ähnlich hatte sich die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste aber bereits nach den verkorksten Olympischen Spielen 2016 geäußert. Und trotzdem sei es ein „himmelweiter Unterschied“ zwischen Rio und Tokio. Schon Wochen vor den Spielen in diesem Jahr hatte Buhl das bestätigende Gefühl, dass er in der besten Form seines Lebens war, zumindest aber der kompletteste Segler geworden war, „der ich sein kann“. Die Vorbereitung auf Tokio sei nahezu perfekt verlaufen. An den letzten Stellschrauben schien der Athlet vom Segelclub-Alpsee Immenstadt erfolgreich gedreht zu haben, damit es am Tag X für den großen Wurf reicht: Schwachpunkte, wie sein Körpergewicht, gelegentliche körperliche Beschwerden, Revierkenntnis, ausbaufähige Leichtwindfertigkeiten.

„Der entscheidende Unterschied ist, dass ich in Rio 2016 mit einigen Lücken in der Vorbereitung angereist war. In Tokio hat am dritten Wettkampftag schlicht die Tagesform nicht ausgereicht, um zu gewinnen. Und knapp nicht fürs Podium“, sagt Buhl. „Das ist Sport und die vier Konkurrenten vor mir sind etwas besser gesegelt und haben somit meine volle Anerkennung und meinen Respekt.“ Das hatte Deutschlands mehrfacher Segler des Jahres aufrichtig bewiesen, als er seinen norwegischen Trainingskollegen Herrmann Tomasgaard nach dessen Gewinn der Bronzemedaille mit einem übereifrigen Sprung vom Boot riss, um gemeinsam in den Wellen vor Enoshima zu feiern.

Philipp Buhl: Zukunftspläne bis Olympia 2024?

Und genau deshalb bleibt für Deutschlands-Ausnahmesegler auch weitaus mehr als Enttäuschung, wenn er Olympia 2021 im Rückspiegel betrachtet. „Heute sehe ich klarer. Die Enttäuschung schwindet langsam. Ein fünfter Platz bei Olympia ist eine sehr starke Leistung. All die Details zeugen davon, dass mein Trainer und ich alles gegeben haben und von großem Können und einer ausgezeichneten Vorbereitung. Darauf bin ich stolz. Ich hatte nun einmal immense Ansprüche, denen ich nicht ganz gerecht werden konnte.“

Auf das Bild von der Magie der Spiele hat die Achterbahnfahrt für Philipp Buhl jedenfalls keine Auswirkungen gehabt. Im Gegenteil. „Wenn ich auf diesen Olympiazyklus und auf die Momente, Erlebnisse und Emotionen bei den Olympischen Spielen zurückblicke, kann ich mit Begeisterung sagen: Sie sind magisch“, sagt Buhl und ergänzt mit Blick auf seine Zukunft. „Und mein Körper fühlte sich nach Olympia in Tokio deutlich jünger an als nach Rio 2016.“ Immerhin sind es bis zu den nächsten Spielen nur noch drei Jahre. Bis Olympia 2024 in Paris.