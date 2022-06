Empörung in Oberstaufen: Türsteher verweigert Senegalesen Zutritt

Die Fußballmannschaft des TSV Oberstaufen will ein Tanzlokal besuchen - doch ein Mitspieler aus dem Senegal bekommt keinen Zutritt. Was passiert ist.

Es waren nur wenige Worte, die am vergangenen Wochenende für Wirbel in Oberstaufen sorgten. Einem gebürtigen Senegalesen, der mit Mitspielern der Fußballmannschaft des ortsansässigen TSV unterwegs war, wurde in der Nacht auf Sonntag der Einlass zu einem Tanzlokal verwehrt – einer der beiden Türsteher rechtfertigte das Zutrittsverbot mit der Aussage, er dürfe „keine Schwarzen und keine Ausländer“ hineinlassen. Mehrere Augenzeugen bekamen diese Worte, die auf Nachfrage wiederholt wurden, an der Eingangstür mit. Nach mehrminütiger Diskussion verließen die Gäste, die bereits hereingelassen wurden, das Lokal aus Solidarität mit ihrem Mitspieler wieder. „Ich war richtig schockiert und traurig“, sagte der 32-jährige Senegalese, der seit mehreren Jahren in Deutschland lebt und hier inzwischen eine Familie gegründet hat.

Pächter des Tanzlokals: "Ich distanziere mich in aller Deutlichkeit von rassistischem Gedankengut"

Der Vorfall sorgte in der Folge für Aufsehen, vor allem in den sozialen Netzwerken. Auf Nachfrage unserer Redaktion äußert sich Andreas Krumpholz, der Pächter des Tanzlokals. „Ich kann die Worte des Türstehers weder bestätigen noch zu 100 Prozent aus der Welt schaffen“, sagt Krumpholz, der zum Zeitpunkt des Vorfalls am DJ-Pult stand. „Sonst hätte ich die Angelegenheit selbst direkt aufgeklärt. Da der Türsteher aber kein deutscher Staatsbürger ist, kann ich mir eine solche Aussage nur schwer vorstellen.“ Der Mitarbeiter sei jedenfalls inzwischen von seiner Tätigkeit freigestellt. „Ich distanziere mich in aller Deutlichkeit von rassistischem Gedankengut. Viele unserer Gäste und auch zahlreiche Mitarbeiter haben einen Migrationshintergrund“, sagt Krumpholz.

Abgewiesener Gast und Pächter wollen sich treffen

Generell seien die Türsteher angewiesen, stark angetrunkenen Gäste oder auch größeren Gruppen – beispielsweise bei Junggesellenabschieden – den Einlass zu verweigern. „Am besagten Abend war unser Tanzlokal ab Mitternacht gut gefüllt, sodass es auf mein Bitten hin ein generelles Einlassverbot gab“, sagt Krumpholz. Er wolle die Sache nun aus der Welt schaffen und hat deshalb am Wochenende ein Treffen mit dem abgewiesenen Gast vereinbart. „Es gab einige negative Kommentare und auch Anfeindungen über Instagram. Der Vorfall ist mir überaus unangenehm. Ich möchte mich persönlich entschuldigen und sämtliche Irritationen ausräumen“, sagt Krumpholz.

