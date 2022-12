Ende der Serie! Sonthofer Volleys unterliegen in München

Die AllgäuStrom Volleys Sonthofen verlieren stark ersatzgeschwächt bei München-Ost 1:3. Coach Vanessa Müller muss fünf Ausfälle kompensieren.

Die Serie ist gerissen. Nach vier Siegen in Folge mussten sich die AllgäuStrom Volleys Sonthofen bei der DJK München-Ost-Herrsching mit 1:3 (17:25, 25:23, 11:25 und 22:25) geschlagen geben. Gegen den Tabellendritten der Dritten Liga Ost konnten die Oberallgäuerinnen ersatzgeschwächt nur im zweiten Satz an ihre zuletzt starken Leistungen anschließen.

Kettenbach, Harner, Scherzl, Pauker und Günnewig fehlen

Denn einmal mehr hatte das Team um Trainerin Vanessa Müller extremes verletzungs- und krankheitsbedingtes Pech: Zuspielerin Veronika Kettenbach fehlte ebenso wie die am Knie operierte Nora Harner, Libera Alina Scherzl, Angreiferin Alena Pauker und Greta Günnewig. Im Zuspiel half erneut Nadja Roth aus, Alexandra Kettenbach war wieder mit von der Partie und Neuzugang Anne Blos (TSV Altdorf) hatte ihren ersten Einsatz auf Außen. Somit musste sich Sonthofen einmal mehr komplett neu aufstellen.

Doch das gelang so gar nicht. Von Beginn an gerieten die Volleys enorm unter Druck und konnten dadurch kaum eigene Akzente setzen. Über 5:10 und 10:18 war der erste Satz bereits nach 25 Minuten verloren (17:25). Aber im zweiten Durchgang drehten die Gäste den Spieß kurzzeitig um. Insbesondere die beste Sonthofer Spielerin, Kapitän Katharina Schöll, pushte ihre Kolleginnen nach vorne. Über die Spielstände von 10:5 und 16:9 präsentierten sich die Sonthoferinnen willensstark und schafften mit dem 25:23 den Satzausgleich.

Allerdings legte die DJK in der Folge wieder einen Zahn zu, Sonthofen gelangen keine klaren Aktionen mehr. Der dritte Durchgang ging deutlich mit 25:11 an die Gastgeber und auch im vierten Satz hatten die Volleys kaum mehr was gegenzusetzen. Zwar bäumten sie sich nach 10:16 noch auf, doch am verdienten 3:1-Sieg Münchens (25:22) war nicht mehr zu rütteln. Da Merkkleeberg überraschend zuhause gegen Eibelstadt verlor, konnte Sonthofen seinen vierten Tabellenplatz behaupten. Im letzten Heimspiel 2022 wollen sich die Volleys am Samstag ab 19.30 Uhr gegen den TB München mit einem Sieg verabschieden.