Ende des Märchens? DJK Seifriedsberg startet "Mammut-Aufgabe"

Das Tischtennis-Quartett der DJK Seifriedsberg greift nach märchenhaften Erfolgsjahren in der Landesliga an. Darum sind die Oberallgäuer krasser Außenseiter.

29.09.2023 | Stand: 08:24 Uhr

Das Märchen dauert an: Zwei Meistertitel und zwei Aufstiege in drei Jahren liegen hinter den Tischtennisspielern der DJK Seifriedsberg. Nach der souveränen Bezirksoberliga-Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg steht für die Oberallgäuer nun das nächste Abenteuer an: die Landesliga.

Am Sonntag startet die DJK ab 14 Uhr in der Blaichacher Dreifachturnhalle gegen den TV Waal. „Die Vorfreude ist ungebrochen. Wir freuen uns, alle haben mega Bock“, sagt Kapitän Nico Mauch. „Als Underdog reinzugehen, ist nicht das erste Mal für uns. Das waren wir auch im ersten Jahr Bezirksoberliga. Und es kann sogar noch mehr Spaß machen, weil man nur gewinnen kann.“

Seifriedsberg vertraut auf Aufstiegskader

Seifriedsberg vertraut auch in der Landesliga dem Stammpersonal und geht mit dem Aufstiegskader auf „Mission Klassenerhalt“: Laurin Goell, Mauch, Sarah Alzinger und Kilian Frei. Auf dem Papier gehören die Oberallgäuer zu den klaren Abstiegsfavoriten, hoffen aber, die Euphorie in die neue Liga mitzunehmen.

An die titelreiche Vorsaison werde man in dieser Saison wohl nicht anknüpfen können, sagt Mauch. Während in der Vorsaison bereits vier Spieltage vor Schluss die Meisterschaft (später mit 16 Siegen aus 18 Spielen) „eingetütet“ wurde und man nach dem Gewinn des Bezirkspokals und des Süd-West-Bayerischen-Pokals bis zur bayerischen Ebene vorstieß, warten nun harte Brocken auf die erfolgsverwöhnte DJK.

DJK nach Punkteranking Letzter

„Der Leistungsunterschied zwischen BOL und Landesliga ist extrem“, sagt Mauch. Trotzdem habe man sich bewusst gegen eine Veränderung des Kaders entschieden. „Alle vier haben großen Anteil an dem Aufstieg und sollen auch die Chance bekommen, sich in der Landesliga zu beweisen“, ergänzt Mauch.

Die nackten Zahlen aber verdeutlichen: Gemessen an den TTR-Punkten (Punkte-Rating aller Spieler in Deutschland, zum Vergleich der Leistungsstärke) sind die Seifriedsberger das schlechteste aller zehn Landesligisten. Bis auf Spitzenspieler Laurin Goell (Nummer sechs der Liga) sind alle anderen DJKler jeweils punktschlechtester Akteur auf ihrer Position.

Erstmals Trainingslager in Tirol

Verglichen mit Titelfavorit TSG Augsburg-Hochzoll (Absteiger aus der Bayernliga) wird die Außenseiter-Rolle noch deutlicher. Die Nummer fünf (Ersatzspieler) hat mehr Punkte als die Nummer zwei Seifriedsbergs, Nico Mauch. „Wir sind auf dem Papier der Unterlegene, aber wir sind jung und haben sicher viel Potenzial“, sagt Mauch. „Ich hoffe, dass wir den Vorteil haben, dass wir immer komplett antreten. Und wenn das beim Gegner nicht der Fall ist, muss es nicht sein, dass wir immer der krasse Außenseiter sind.“

Um in der Liga bestehen zu können, hat sich das Team heuer erstmals in einem fünftägigen Trainingslager in Tirol auf die neue Saison vorbereitet. Neben Outdoor-Sportaktivitäten und zahlreichen Einheiten stand auch ein Testspiel gegen eine Lokalauswahl aus dem Ötztal an, das die Oberallgäuer souverän gewannen. Alles andere als ideal lief hingegen die Saisonvorbereitung für Topspieler Goell, der große Teile verletzungsbedingt verpasste und nach einer kleinen Operation erst vor einer Woche ins Training einstieg.

Generalprobe läuft durchwachsen

Entsprechend durchwachsen lief der finale Test beim 9:6-Erfolg gegen den SSV Wildpoldsried, wohlgemerkt Aufsteiger in die Bezirksoberliga. Das vordere Paarkreuz Goell/Mauch enttäuschte auf ganzer Linie und gab alle vier Einzel ab. Da half es nichts, dass ausgerechnet auf der größten Baustelle der Vorsaison – den Doppeln – alle Spiele gewonnen wurden. Den Sieg hatte man den Youngsters Tobias Gall und Max Richter zu verdanken, die normalerweise eigentlich nur in der „Zweiten“ zum Einsatz kommen.

Im Zuge der Vorbereitung haben sich beide Teams auf 6er- statt 4er-Mannschaften geeinigt, damit auch die Talente Wettkampfluft in der „Ersten“ schnuppern können.

Mauch: "Vor zwei Jahren auch Außenseiter"

Der Test war allemal ein „Warnschuss“. Solch einen Patzer werde sich das beste Team aus dem Oberallgäu in der Landesliga nicht leisten können, weiß Mauch. Sollte ein Gegner mal ersatzgeschwächt antreten, müssen die DJKler zur Stelle sein, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

„Vor zwei Jahren hatten wir in der BOL als krasser Außenseiter auch nicht nur den Klassenerhalt im Blick. Wir haben uns von Spiel zu Spiel reingekämpft und haben geschaut, was auf uns zukommt“, sagt Mauch. „Wir haben eine gute Entwicklung gemacht und die muss noch nicht zu Ende sein.“

DJK-Abteilung glänzt durch die Jugendarbeit

Denn auch in der gesamten Abteilung geht es sogar in der Breite in den vergangenen Jahren bergauf. Neben dem Aufstieg der „Zweiten“ in die Bezirksliga waren auch die anderen Herren- und Jugendteams gut unterwegs. Vier der sieben Herrenteams sind 2023 Meister geworden und aufgestiegen. Das Geheimnis liegt in der großen Jugendarbeit, die seit ein paar Jahren nun auch die „Früchte“ bei den Erwachsenen trägt.

Mit 16 Mannschaften ist die DJK Seifriedsberg mit Abstand der größte Verein im Allgäu und auch auf bayerischer Ebene ist man unter den Top 20 angekommen. 60 bis 70 Kinder und Jugendliche stehen in Blaichach an der Platte, um die Erfolgsstory weiterzuschreiben. In der Landesliga kämpft das Aushängeschild auch dafür.