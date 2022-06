„Endlich wieder feiern“: So freuen sich die Besucher über das Open Air

In Sonthofen ist viel los mit 6000 Musikbegeisterten. Die zeigten sich voller Freude, wieder draußen zusammenzusein. Mulmig zumute ist dennoch manch einem.

In Sonthofen war was los: Draußen sein bei lauen Temperaturen bis spät in die Nacht zu feiern, das genossen schätzungseise 6000 Besucher an zwei Tagen beim Sommer Open Air. Einerseits war wegen der immer noch schwelenden Ansteckungsgefahr durch Covid-19 manchem etwas mulmig zumute, mit so vielen Menschen am Marktanger zu feiern. Andererseits war bei Tausenden die pure Freude zu spüren, sich mit anderen wieder draußen auf einem Festival-Gelände zu treffen.

"Ich will guten Sound genießen und tanzen"

„Mal wieder Spaß haben“: Das war für Iliyan Abramov (22) aus Oberstaufen, die Motivation, nach Sonthofen zu kommen. „Ich bin jung und will heute den Abend auskosten. Ich stehe auf Musik und will einfach nur mit meiner Freundin guten Sound genießen und tanzen.“ Dieses „Feeling“ bei Live-Musik mit vielen anderen zusammenzusein, das genoss auch Alina Wagner (26) aus Bad Hindelang. „Endlich können wir wieder raus und zusammensitzen, Musik hören und einen schönen Abend verbringen“, sagte die Bad Hindelangerin und fügte an: „Zum Glück ist es eine Open-Air-Veranstaltung, sonst wären meine Freundin und ich heute nicht hier. Da ist uns die Gefahr der Ansteckung mit Corona einfach noch zu groß.“ Es war nach zwei Jahren Corona-Zwangspause das vierte Sommer Open Air in Sonthofen. Auch Veranstalter Alexander Greiner war erleichtert, dass alles gut über die Bühne ging. Er sagte am Sonntag: „Wir machten um 18 Uhr auf dem Gelände die Tore auf und eine halbe Stunde später waren alle Biertische und -bänke voll“.“ (Lesen Sie auch: Outdoor-Sporttrends im Sommer)

Sich hinsetzen, essen und trinken, dabei Musik hören, das fand am Marktanger Lisa Martini (25) aus Sonthofen toll. „Meine Freunde und ich sind froh, dass es hier so etwas gibt. Wir können das schöne Wetter nun draußen genießen und endlich mal wieder ungezwungen Party machen.“

Jung und alt saßen beisammen, lachten, tanzten und tummelten sich vor der Bühne. Dort sorgten die DJs Beattube und Aeve sowie Chef Curry und Ivan S. für ausgelassene Stimmung mit aktuellen Partyhits. Die Besucher wippten mit und genossen die Freiheit, wieder gemeinsam zu feiern. Am Samstag stimmte die Band Late Night Club in den Abend ein.

Leckereien aus Foodtrucks

Wer sich die Füße heiß getanzt hatte, konnte sich auf Bierbänken ausruhen und sich die Leckereien aus den Foodtrucks schmecken lassen. Und dort flammte ein Gesprächsthema immer wieder auf: Wie schön es doch ist, dass man nun endlich wieder dieses Freiheitsgefühl genießen darf.

Bis in die frühen Morgenstunden ging die Freiluftparty. Und sie war friedlich. Ein Polizeisprecher aus Kempten sagte tags darauf, dass die Kollegen in Sonthofen nicht dorthin ausrücken mussten wegen einer Schlägerei oder dergleichen. Ein Polizist, der auch Partygast war, sagte: „Es war sehr ausgelassen, aber nicht aggressiv.

Zwölf Sicherheitskräfte dabei

Veranstalter Greiner ist jedenfalls froh, dass er und seine Kollegen nach der langen Corona-Durststrecke, nun endlich wieder durchstarten können. Er ist guter Dinge, dass das Sommer-Open-Air nächstes Jahr wieder steigt. Die Planungen für 2023 sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein. An solch einem Open-Air sind viele beteiligt. Greiner sagt, er habe 30 Leute angestellt sowie zwölf Sicherheitskräfte. Dazu kamen mehrere Techniker für Licht und Ton. Auch sie konnten endlich mal wieder die Freiheit genießen, in ihrem Beruf zu arbeiten – und anderen dabei Freude zu machen.

