Zollbrücke bei Immenstadt ist fertig: Aufatmen bei den Autofahrern

Die Untere Zollbrücke bei Immenstadt ist wieder freigegeben. Jetzt kann der Verkehr ohne Umweg nach Untermaiselstein und Rauhenzell rollen.

22.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Es ist (fast) vollbracht: Die Untere Zollbrücke im Norden der Stadt Immenstadt ist wieder für den Verkehr freigegeben – zwei Monate früher als ursprünglich geplant. Mit der neuen Verbindung zwischen dem Stadtgebiet von Immenstadt und den Orten Untermaiselstein und Rauhenzell wurde auch die Verkehrssicherheit verbessert: Spaziergänger und Radfahrer haben jetzt einen breiteren Weg. Derzeit wird von Gesamtkosten von 10,7 Millionen Euro ausgegangen. Die teuerste Straßenbaumaßnahme des Landkreises Oberallgäu in den vergangenen Jahren. Was noch fehlt, ist allerdings der Treppenturm als Verbindung zwischen Brücke und Illerdamm.

Ein Blick zurück: Über 50 Jahre alt war die Vorgängerbrücke, deren Abriss im Herbst 2021 begann. Im Januar waren dann schon die Pfeiler und der Überbau fast vollständig abgetragen. Gleichzeitig begannen die Arbeiten für die Pfeilergründung der neuen Brücke. Eine logistische Herausforderung war die Anlieferung des Brücken-Unterbaus. Sechs sogenannte Stahlschüsse wurden per Schwertransport von Zwickau ins Oberallgäu gefahren. Das schwerste und längste Brückenteil wog 78 Tonnen, war knapp 26 Meter lang und 6,50 Meter breit. Der Stahlkoloss kam Ende April in einer Nachtaktion an der Baustelle an. Für den Transport mussten Straßen gesperrt und Hinweisschilder, die im Weg waren, abmontiert werden.

Mithilfe eines Autokrans wurden die Stahlschüsse – einer nach dem anderen – auf Widerlager und Brückenpfeiler gehoben. Anschließend wurden sie miteinander verschweißt. Bis Juli dauerte die Montage der sechs Teile. Danach wurde in den „Stahlwannen“ der Unterbau des neuen Überwegs angelegt: Dämmung, Eisenbewehrung, Betonplatte und darüber der Asphalt. Daneben wurden auf der Kemptener Straße im Einmündungsbereich der Brücke neue Leitungen verlegt und der Geh- und Radweg erneuert. Die Folge: Während der ganzen Bauzeit war der Verkehr aus der Stadt und in die Stadt beeinträchtigt.

Der nächste Stau in Immenstadt ist vorprogrammiert

Monatelang mussten die Autofahrer teils lange Umleitungen in Kauf nehmen, die Durchfahrt der Innenstadt und die Sonthofener Straße waren immer wieder dicht. Umso mehr atmen jetzt die Autofahrer und viele belastete Anwohner auf. Allerdings nicht lange. Schon bald steht die nächste Prüfung ihrer Nerven bevor: Nächstes Jahr will die Stadt die Sonthofener Straße sanieren – Sperrungen und Staus sind vorprogrammiert.

Auch an der neuen Unterzollbrücke wird 2023 weiter gebaut. Zum einen sind noch Restarbeiten zu erledigen, wie das Landratsamt mitteilt. Außerdem soll nächstes Jahr der für Wanderer, Radfahrer und Anwohner wichtige Treppenturm wieder errichtet werden. Der Aufstieg soll wie sein Vorgänger den Illerdamm mit dem westlichen Brückenkopf verbinden. Damit ergibt sich einen kürzere Strecke Richtung Innenstadt und ein direkter Überweg über die Iller Richtung Ostufer.

Und wann kommt der Treppenturm?

Der neue Treppenturm soll den Fußgängern und Radler mehr Komfort beim Auf- und Abstieg bieten – auch wenn er nicht ganz barrierefrei ist. So ist eine Schieberampe vom Illerdamm her geplant und oben ein Steg über die Bahnlinie zur Straße „Unterzollbrücke“. Das soll laut Bürgermeister Sentner die Situation dort „deutlich verbessern“. Auch Kinderwagen, Fahrräder und E-Bikes könnten bequemer nach oben transportiert werden. Der Bau des Treppenturms wird auf 750.000 Euro geschätzt. Die Kosten wollen sich Kreis und Stadt teilen. Wann der Bau beginnt, steht noch nicht fest.