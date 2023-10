Endspurt beim großen Müllsammeln im Oberallgäu und im Ostallgäu

Die „Challenge Müllfreies Allgäu” geht am Wochennde zu Ende. Wird heuer die Teilnehmer-Marke von 3000 geknackt?

07.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Am Wochenende geht die „Challenge Müllfreies Allgäu” zu Ende. Wie berichtet, sammeln im Ober- und Ostallgäu Schülerinnen und Schüler, Mitarbeiter von Firmen und Organisationen sowie Jugendgruppen seit zwei Wochen den Abfall auf den Bergen, Wäldern und Tälern ein. Am Anfang stand die Wette Oberallgäu gegen Ostallgäu; Wer sammelt mehr Abfall? Am Sonntag geht die große Sammelaktion zu Ende.

Der Verband der Allgäuer Outdoor-Unternehmen beteiligte sich ebenfalls daran und organisierte ein „Iller Clean Up“. In Rafting-Booten fuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Iller ab und sammelten am Ufer, an Bäumen und auf Kiesbänken den Unrat ein. Dabei brachten sie am Ende Fahrräder, Reifen, Flaschen, Metall und jede Menge Plastik in allen Formen und Farben zur Entsorgung.

Warten auf die Bilanz: Wird das Ziel erreicht?

Nach dem Wochenende wird Bilanz gezogen. Dann stellt sich heraus, ob die Organisatoren – ein Netzwerk von Kommunen, Verbänden, Schulen und Unternehmen – ihr Ziel erreicht haben. Sie wollen heuer die Marke von 3000 Teilnehmern übertreffen.