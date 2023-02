Endspurt für den ERC Sonthofen: So stehen die Play-off-Chancen

Sonthofen steht in der Landesliga-Meisterrunde vor dem letzten Doppelspieltag. Die „Schwarz-Gelben“ können die Play-offs erreichen – müssen sie aber nicht.

17.02.2023 | Stand: 11:31 Uhr

Der ERC Sonthofen setzt zum Endspurt in der Meisterrunde der Eishockey-Landesliga an. Zum letzten Doppelspieltag empfangen die „Schwarz-Gelben“ am kommenden Freitag ab 20 Uhr den ESV Waldkirchen und am Sonntag ab 18 Uhr den TSV Trostberg.

Die Oberallgäuer befinden sich mitten im Rennen um den begehrten vierten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt. Die Sonthofer können aus den letzten drei Partien der Aufstiegsrunde – allesamt Heimspiele – noch neun Punkte generieren.

ERC Sonthofen: Nur ein Punkt Rückstand auf Rang vier

Aktuell steht das Team mit 14 Punkten auf Rang sechs. Nur ein Zähler trennt es vom viertplatzierten ESC Haßfurt, wobei die Hawks noch ein Spiel mehr zu bestreiten haben. Dennoch wird es für die Oberallgäuer knapp, zumal im letzten Duell der ungeschlagene Spitzenreiter EV Dingolfing nach Sonthofen kommt. Davon konnten sich die Kreisstädter Mitte Januar selbst überzeugen, als des ERC eine 1:10-Packung kassierte.

Die beiden weiteren Gegner Waldkirchen und Trostberg scheinen schlagbar. Immerhin gewannen die „Schwarz-Gelben“ bereits beide Hinspiele – in Trostberg mit 5:1 und in Waldkirchen mit 7:2.

Wohin die Reise für die Mannen um das Trainergespann Helmut Wahl und Vladimir Kames geht, ist offen. Allerdings hat der ERC allen voran mit dem Klassenerhalt seine Hausaufgaben bereits erfüllt – der Rest ist Fleißaufgabe.

ERC-Spieler geben Autogrammstunde vor dem Spiel

Vor der Partie gegen Trostberg am Sonntag findet ab 16 Uhr (bis 16.30 Uhr) im Stadionbistro Overtime eine Autogrammstunde der ersten Mannschaft statt. In dieser können die Fans beispielsweise ihre mitgebrachten Eishockey-Trikots mit einem Autogramm ihres Lieblingsspielers aufhübschen lassen.