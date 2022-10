Energiegeladene Kunst: Bei der "Südlichen" wird Hintersteiner Malerin ausgezeichnet

Maria Profanter aus Hinterstein erhält zum Abschluss der „Südlichen“ in Immenstadt den Sonderpreis des Allgäuer Überlandwerkes. Initiator kündigt Rückzug an.

Zufriedene Künstler, zahlreiche Besucher und eine erfreuliche Verkaufsbilanz ist das Fazit der 20. Südlichen, die im Museum Hofmühle in Immenstadt vor vollem Saal zu Ende ging, resümiert Kuratorin Claudia Stempian.

Malgorzata Grzanka, Cello, und Katharina Jäkle, Klavier, hatten einen großen Anteil daran, bei den Gästen der Finissage gute Laune zu verbreiten. Vor allem das gefühlvoll dargebrachte „What a Wonderful World“ von Louis Armstrong habe die Stimmung der Veranstaltung treffend eingefangen.

Ein Inspirationsort in Hinterstein

„Ausblick“ nennt das Allgäuer Überlandwerk (AÜW) seinen ausgelobten Sonderpreis anlässlich der 20. Südlichen. Diese mit 1500 Euro dotierte Auszeichnung überreichte Michael Lucke in Form eines beleuchteten Strommastes der Künstlerin Maria Profanter aus Bad Hindelang und begründete dies mit der sichtbaren Weiterentwicklung in den energiegeladenen abstrakten Arbeiten der Künstlerin. Maria Profanter findet bereits seit Jahren ihre Inspiration an ihrem Wirkungsort in einem ehemaligen Stromkraftwerk, „dem Elektrischen“ in Hinterstein.

Einen Ausblick gab Michael Lucke, Geschäftsführer des AÜW, auch kurz auf die Energiesituation im Allgäu. Er sah speziell für diesen Bereich keinen Grund zur Panik, sondern riet eher zu vernunftbetonten, zukunftsorientierten Planungen und Aktionen.

900 Besucher in Immenstädter Ausstellung

28 Künstlerinnen und Künstler aus dem Oberallgäu und dem Kleinwalsertal präsentierten in den vergangenen drei Wochen bei der „Südlichen“ vier ihrer jüngsten Werke.

In ihrem Rückblick freute sich die Kuratorin Claudia Stempian über die knapp 900 Besucher der Ausstellung. Besonders erwähnenswert fand sie die Tatsache, dass zwölf Immenstädter Schulklassen aus der Mittelschule sowie der Realschule Maria Stern mit Interesse und großer Begeisterung die Ausstellung besucht hatten.

Von den insgesamt rund 130 ausgestellten Kunstwerken fanden 25 einen neuen Liebhaber. Kunst mit einem Gesamtwert von rund 30.000 Euro wurde verkauft.

Unterhaltsam aufbereitete Kunstgeschichte

Große Akzeptanz habe das Rahmenprogramm zur „Südlichen“ gefunden, erklärt die Kuratorin. Wer weiß schon, dass König Charles III. von Großbritannien ein begnadeter Aquarellmaler ist oder dass die Madonna in Geratsried schielt und das Gemälde „Lesende Frau im Grünen“ von Franz Marc ausschließlich in Rottönen gemalt ist? Dies und noch vieles Verblüffende konnte man zum Beispiel bei einer unterhaltsamen Präsentation der Kunstgeschichte von W. Gunther le Maire in der vergangenen Woche erfahren.

Wichtige Helfer und Unterstützer

In ihrem Rückblick auf ihre erste „Südliche“ dankte die Kuratorin allen Beteiligten für ihre Mithilfe, in erster Linie den Künstlerinnen und Künstlern, aber auch den Sponsorinnen und Sponsoren, die durch ihre Unterstützung die Ausstellung erst ermöglichten. Dazu gehören Eberl-Medien, die Sparkasse Allgäu und das AÜW. Aber auch die Träger der „Südlichen“, die Städte Immenstadt und Sonthofen, der Markt Oberstdorf und die Kulturgemeinschaft Oberallgäu unterstützten mit ihren Ankäufen oder der Übernahme von Verwaltungsaufgaben die Ausstellung.

Appell an die Oberallgäuer Kunstschaffenden

In seinem Rückblick in Bildern über 19 „Südliche“ vermittelte W. Gunther le Maire, wie viel Engagement und Herzblut von allen Beteiligten in die Allgäuer Kunstszene in den vergangenen Jahren eingeflossen ist. Am Ende seiner Ausführungen wandte sich le Maire an die Künstlerinnen und Künstler und forderte eine intensivere Zusammenarbeit, um der Kunst im Allgäu den Stellenwert zu geben, den sie verdiene. Er selbst wolle aus der ersten Reihe der Organisation für die „Südliche“ zurückzutreten. Als Künstler und Berater wolle er weiterhin das Kunstgeschehen bereichern.

Die Vernissage für „20 Jahre – die Südliche“ ist für 13. Oktober 2023 in der Stadthausgalerie in Sonthofen geplant, erklärte Kuratorin Claudia Stempian.

"Die Südliche", die Jahresausstellung der Kunstschaffenden im Oberallgäu.

Die Preisträgerin Maria Profanter aus Hinterstein.

