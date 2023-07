Energiegesellschaft Oberallgäu: Diese Fragen sind noch offen

Der Landkreis will zusammen mit den Kommunen erneuerbare Energien ausbauen. Allerdings bleibt erstmal unklar, ob alle Bürgermeister eine Regelung akzeptieren.

28.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Viele Oberallgäuer Kommunen haben bereits dafür gestimmt, sich an der Energiegesellschaft gemeinsam mit dem Landkreis zu beteiligen. Der Kreistag fasste kürzlich bei drei Gegenstimmen einen Grundsatzbeschluss, diese Gesellschaft zu gründen. Offen blieb allerdings, ob der Landkreis tatsächlich 51 Prozent der Anteile hält. Das soll noch mit den Bürgermeistern verhandelt werden.

Wie berichtet, wollen die Kommunen unter der Federführung des Landkreises erneuerbare Energien im Oberallgäu weiter ausbauen, um die Energiewende zu schaffen. Dazu ist die Gesellschaft vorgesehen. Sie soll Anlagen errichten und betreiben, „die die Gewinnung von Energie aus erneuerbaren Quellen zum Gegenstand haben“, wie es zum Beispiel im Stadtratsbeschluss in Immenstadt steht. Es geht also um den Bau von Photovoltaikanlagen, Windenergie, Wasserkraftwerken und Freiflächen-Photovoltaik. Bürger, lokale Unternehmen sowie Kommunen sollen sich in der Gesellschaft, die eine privatrechtliche Form hat, organisieren. Dabei spielt auch das Ziel der Selbstversorgung mit erneuerbarem Strom bis 2035 im Landkreis eine wichtige Rolle.

Landrätin: Bei 50:50-Aufteilung ist Gesellschaft "eventuell nicht handlungsfähig"

Aus den Reihen der Bürgermeister habe es allerdings Signale gegeben, womöglich nicht zu akzeptieren, dass der Landkreis 51 Prozent der Gesellschaftsanteile halten will, berichtete Landrätin Indra Baier-Müller. Käme es zu einer 50:50-Aufteilung, könnte die Gesellschaft „eventuell nicht handlungsfähig“ sein, erklärte sie. Um nun den Rathauschefs entgegen zu kommen, sollen die Kommunen im Aufsichtsrat eine 5:4-Stimmenmehrheit erhalten. Damit sei sichergestellt, dass der „Landkreis alleine nichts machen kann“, betonte Baier-Müller. Ob das aufseiten der Vertreter der Städte und Kommunen als Kompromiss akzeptiert wird, blieb im Kreistag noch unklar. Thomas Eigstler ( CSU) als Sprecher der Bürgermeister sagte: Er und seine Kolleginnen und Kollegen seien „nicht unzufrieden“. Man werde nun die Verträge prüfen. „Wir sind auf einem guten Weg und fühlen uns stets gut aufgehoben. Ob wir die 51 Prozent akzeptieren, weiß ich nicht“, so Eigstler, Rathauschef in Wiggensbach, weiter.

Grüne: "Wir halten die Energiegesellschaft für sinnvoll"

Christina Mader, Fraktionsvorsitzende der Grünen, wies auf das Ziel hin, dass der Landkreis bis 2035 klimaneutral sein will. Vor diesem Hintergrund sagte sie: „Wir halten die Energiegesellschaft für sinnvoll.“ Auch den Vorschlag, dass der Landkreis 51 Prozent der Geschäftsanteile hält, „können wir begrüßen“, sagte Mader. Was dieses Thema betrifft, riet Eric Beißwenger (CSU) dazu, sich „nicht zu verkopfen“. Denn bei den meisten Beschlüssen seien 75 Prozent der Stimmen nötig.

Hugo Wirthensohn (Freie Wähler) appellierte: „Wir müssen so schnell wie möglich vorankommen. Diese Gesellschaft eilt.“