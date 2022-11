Beten bei acht Grad: Kirchen im Oberallgäu wollen weniger heizen

Gotteshäuser im Oberallgäu heizen aufgrund der Energiekrise weniger. Die Temperaturen sollen teilweise nur noch bei acht Grad liegen.

27.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Energiekosten sind in letzter Zeit stark gestiegen. Darauf reagieren auch die Kirchen und reduzieren die Raumtemperatur. „Wir können es uns unter diesen Umständen nicht mehr leisten, unsere Gebäude wie gewohnt zu beheizen“, teilt die evangelische Kirchengemeinde Sonthofen mit. Insbesondere die Täufer-Johannis-Kirche werde bei Gottesdiensten und Veranstaltungen bedeutend geringer beheizt als bisher, heißt es weiter. Deshalb müssen sich Gottesdienstbesucher diesen Winter entsprechend wärmer anziehen. In der Advents- und Weihnachtszeit bis einschließlich Sonntag, 8. Januar, finden die Gottesdienste noch in der Kirche statt. Ab Sonntag, 15. Januar, werden sie bis zum Ende der Heizperiode im Gemeindehaus gefeiert. Dieses wird ständig genutzt und ist daher leichter beheizbar. Der Kirchenvorstand hat außerdem beschlossen, die Täufer-Johannis-Kirche bis auf Weiteres in der Nacht nicht anzustrahlen.

Niedrigere Temperaturen: "Aus der Gemeinde und den Gruppen bekommen wir hierfür sehr viel Verständnis"

Im Gemeindehaus der Erlöserkirche in Immenstadt sind seit wenigen Wochen Smart-Thermostate installiert, die die Heizzeiten exakt an die Nutzung anpassen und unnötiges Heizen vermeiden können. Zudem hat der Kirchenvorstand Decken für Gottesdienstbesucher angeschafft. Aktuell ist die Erlöserkirche noch nicht beheizt, an den Aventssonntagen wird jedoch voraussichtlich damit begonnen. Dabei folgt die Kirchengemeinde Immenstadt-Blaichach der Empfehlung der Landeskirche und hält die Temperaturen um ein Grad niedriger als in den Vorjahren. „Aus der Gemeinde und den Gruppen bekommen wir hierfür sehr viel Verständnis“, sagt Pfarrer Micha Steinbrück.

Empfehlung des Bistums Augsburg: "So wenig wie möglich heizen"

Auch das Bistum Augsburg empfiehlt den Gemeinden, entweder gar nicht oder nur sehr reduziert zu heizen. Die Temperatur innerhalb der Gebäude soll maximal acht Grad betragen. Da es sich um eine Empfehlung handelt, liegt die Verantwortung jedoch bei den jeweiligen Pfarreien vor Ort. Die Pfarreiengemeinschaft Hörnerdörfer, zu der Fischen, Obermaiselstein, Ofterschwang und Seifriedsberg gehören, folgt der Empfehlung und hat vor, „so wenig wie möglich zu heizen“. Auch für Weihnachten soll es hier keine Ausnahme geben.