Energiekrise: Versorgung im Landkreis Oberallgäu ist gesichert

Bei einem Treffen im Landratsamt betonen Vertreter regionaler Energieunternehmen, dass Oberallgäuer im Winter nicht frieren müssen. Infoabende sind geplant.

25.08.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Die Versorgung mit Gas und Strom im Landkreis Oberallgäu ist gesichert. Das war der Tenor bei einem kurzfristigen Treffen von Bürgermeistern, Vertreter der regionalen Energieversorger und Landrätin Indra Baier-Müller im Landratsamt. Allerdings ist Energiesparen auch im Oberallgäu nötig. Tipps dafür soll es laut einer Pressemitteilung bei zwei Infoabenden im September geben.

Michael Lucke, Geschäftsführer des Allgäuer Überlandwerks, berichtete, dass die Versorgung mit Strom stets gewährleistet sei. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei die Nutzung von Gas zur Stromgewinnung bereits um mehrere Prozentpunkte gesunken. Dafür stieg der Anteil der erneuerbaren Energie auf deutlich über 50 Prozent im Bundesdurchschnitt. Diese Marke hat das Oberallgäu bereits vor Jahren geknackt.

Versorgung mit Gas im Oberallgäu ist gesichert

Auch die Versorgung mit Gas sei über den Winter hinweg gesichert, erklärte Anselm Pfitzmeier vom Unternehmen Schwaben Netz. Selbst dann, wenn kein Gas mehr durch die Pipeline Nordstream 1 aus Russland geliefert werde, müssten Oberallgäuerinnen und Oberallgäuer nicht frieren. Privathaushalte seien durch Vorgaben der Bundesnetzagentur besonders geschützt, genauso wie Kommunen und Einrichtungen wie Krankenhäuser. Für große Industrieunternehmen gelte dieser Schutz hingegen nicht. Hier seien die Netzbetreiber in engem Austausch mit Kunden, um alle nötigen Schritte zur Sicherung der Versorgung in die Wege zu leiten.

Um die Einsparung von Gas auch in Privathaushalten zu unterstützen, ist die befristete Wiederinbetriebnahme alter Kamine oder Öfen, die eigentlich nicht mehr den Vorgaben des Bundesimissionsschutzgesetzes entsprechen, bis zum 30. April 2023 wieder gestattet. Die Wiederinbetriebnahme muss jedoch beim Landratsamt angemeldet werden. Die nötigen Formblätter gibt es online unter www.oberallgaeu.org.

Strommessgeräte für die eigene Wohnung können fürs Oberallgäu und Kempten ausgeliehen werden

Um aktiv beim Energiesparen zu unterstützen, können sich Bürger im Landratsamt oder in der Außenstelle in Kempten ein Strommessgerät ausleihen, um so in der heimischen Wohnung „Stromfresser“ aufzuspüren. Die Geräte können nach Anmeldung per E-Mail an klimaschutz@lra-oa.bayern.de kostenlos geliehen werden.

Zudem organisiert der Landkreis im September zwei Infoveranstaltungen. Dabei soll vor allem die Versorgungssicherheit für Bürger mit Blick auf den kommenden Winter thematisiert werden. Neben Informationen zur aktuellen Lage auf den Energiemärkten wird es praktische Tipps zum kurzfristigen Energie- und damit Kostensparen geben.

Infoabende im September in Dietmannsried und Obermaiselstein

Die Termine sind am Donnerstag, 22. September, in der Festhalle Dietmannsried (Laubener Straße 4) sowie am Mittwoch, 28. September, im Haus des Gastes in Obermaiselstein (Am Scheid 18). Beginn ist jeweils um 19 Uhr.