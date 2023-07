Englischer Virtuose spielt die „außerordentlich tolle“ Orgel in Immenstadt

Der Bayerische Orgelsommmer führt den Londoner Konzertorganisten Martin Baker nach Immenstadt. Leiter Johannes Skudlik schätzt das Instrument in St. Nikolaus.

22.07.2023

„ Immenstadt gehört zu den Aktivposten. Hier ist schon die Crème de la Crème der weltweiten Orgelmusik aufgetreten“, schwärmt der künstlerische Leiter des Bayerischen Orgelsommers, Johannes Skudlik. Auch heuer steht in Immenstadt ein vielversprechendes Konzert der Veranstaltungsreihe an. Am Sonntag, 23. Juli, gastiert der Londoner Konzertorganist Martin Baker ab 19.30 Uhr in der Kirche St. Nikolaus.

Der Kontakt zum langjährigen Musikdirektor der Westminster Cathedral kam durch Skudlik zustande. Baker und Skudlik kennen sich bereits rund zwanzig Jahre und wirkten schon öfter an den gleichen Projekten mit. Baker, desen musikalischer Weg vom Chorknaben und Orgelschüler bis zum Musikdirektor geführt habe, verkörpere die typisch englische Tradition des kathedralischen Orgelspiels und hebe sich dadurch von deutschen Vertretern deutlich ab.

"Sehr unterhaltsames" Programm

Das Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das sowohl Kenner als auch Neueinsteiger gleichermaßen ansprechen soll, da der Inhalt nicht akademisch, sondern „sehr unterhaltsam“ gewählt wurde, wie Johannes Skudlik verspricht. Neben einer Trompeten-Fanfare des Belgiers Jacques-Nicolas Lemmens, gibt Baker seinem Publikum mit Werken von William Byrd, Herbert Howells und Percy Whitlock einen Einblick in die ganze Bandbreite der englischen Tradition.

Martin Baker Martin Baker, Organist aus London

Als bedeutendster Orgelkomponist Deutschlands ist selbstverständlich auch Johann Sebastian Bach vertreten. Nach einer, durch Kompositionen von Max Reger vertretenen Hommage an die deutsche Orgelliteratur, lässt Martin Baker das Konzert mit Improvisationen ausklingen. Das, so betont Skudlik, ist für die Zuhörer immer ein besonderes Schmankerl. „Martin Baker ist ein großer Improvisateur, der gerne mal auf Zuruf des Publikums loslegt und seine Auftritte dadurch zu ganz besonderen Konzerten werden lässt“, erklärt er.

"Unermüdliches Engagement"

Im gleichen Zug lobt er die „unglaubliche Begeisterung“ von Margit Oeing und Michael Hanel durch deren unermüdliches Engagement diese besondere Konzertreihe überhaupt ermöglicht und schon über so viele Jahre hinweg erfolgreich im Städtle durchgeführt wird.

Während der Bayerische Orgelsommer heuer mit seinem 15-jährigen Bestehen ein kleines Jubiläum feiert, ist Immenstadt bereits seit zehn Jahren fester Austragungsort für hochkarätige Orgelmusik. „Es ist selten, dass eine Stadt eine Konzertreihe über so viele Jahre hinweg in einer solchen Konstanz durchführt“, betont Skudlik. Der Landsberger selbst war es, der die landesweite Konzertreihe 2008 ins Leben gerufen hat. Nach der Kirchenschließung in seiner Heimatstadt war es nicht mehr möglich, die jahrzehntelange Tradition des Landsberger Orgelsommers vor Ort weiterzuführen. Bei der Suche nach Alternativen besann Skudlik sich seiner vielzähligen Kontakte zu Kollegen und schuf dank der Unterstützung des bayerischen Kulturfonds den Bayerischen Orgelsommer als landesweite Kulturreihe.

"Großes Erbe"

„Meine Idee war es, den Fokus auf das Instrument Pfeifenorgel zu legen und vor allem auf das ganz große Erbe, das wir in Bayern diesbezüglich haben. Nirgends sonst besteht eine so hohe Dichte an hervorragenden Instrumenten. Auch wenn sie sich teilweise im Dornröschenschlaf befinden, sehe ich deutliches Potenzial“, erklärt der künstlerische Leiter der Veranstaltung und betont in diesem Zusammenhang welch „außerordentlich tolles“ Exemplar Immenstadt hat.

Die immer noch weit verbreitete Meinung, Orgel sei untrüglich mit Gottesdiensten verbunden und die Musik des großen Instruments sei langweilig, betrübt den künstlerischen Leiter des Bayerischen Orgelsommers. Mit seiner Konzertreihe will er den Musikfreunden das Gegenteil beweisen. „Orgelmusik soll populär werden“, fasst Skudlik seinen großen musikalischen Herzenswunsch in Worte.

Das Orgelkonzert von Martin Baker findet am Sonntag, 23. Juli, ab 19.30 Uhr in der Immenstädter Kirche St. Nikolaus statt. Anhand einer Video-Übertragung können die Besucher den renommierten Musiker nicht nur hören, sondern sein Spiel auch auf einer Leinwand im Altarraum verfolgen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

