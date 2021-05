Gemeinde investiert 4,2 Millionen Euro in die Verbesserung der Infrastruktur. Aber die Einnahmen fehlen. Mancher erhofft sich nicht nur mehr Gewerbesteuer.

20.05.2021 | Stand: 21:31 Uhr

Konkret wurde Weißinger nicht. Eins wurde aber klar: Die Einkommenssteuer ist in Rettenberg mit anvisierten 2,8 Millionen Euro die größte Einnahme, Kämmerin Christiane Höllring rechnet dagegen mit nur einer Million Euro an Gewerbesteuer. Wenn also mehr Betriebe im Gemeindegebiet vorhanden wären, dann würde wohl auch die Gewerbesteuer anziehen.