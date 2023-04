Warum ein 70-Jähriger seine Einkommensteuererklärung weiter per Hand machen will

Ein Pensionär aus Oberstdorf ärgert sich darüber, dass das Finanzamt die Formulare zur Einkommenssteuererklärung nicht mehr per Post zusendet.

11.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Wie sollen ältere Menschen ihre Einkommensteuererklärung machen, wenn sie sich mit Computer und Internet nicht auskennen? Das beschäftigt unseren Leser Karl Kuhn aus Oberstdorf, der, wie viele andere Senioren im Oberallgäu, das Formular per Hand ausfüllt.

Der 70-Jährige schildert, dass das Finanzamt ihm bisher immer den Vordruck für die Einkommenssteuererklärung zugesandt habe. In diesem Jahr werde das aber nicht mehr gemacht, auch nicht auf Anfrage. Man habe ihm am Telefon mitgeteilt, dass die Bürger die Erklärung möglichst über das Programm Elster einreichen sollen, schildert Kuhn.

„Das stinkt mir“, sagt der Pensionär. Er verweist darauf, dass viele Senioren gar nicht in der Lage seien, so etwas auf der Computer auszufüllen oder gar keinen haben.

Pensionär aus Oberstdorf: Früher bei der Gemeinde ausgelegen

Früher seien die Formulare auch in der Marktgemeinde ausgelegen. Doch in diesem Jahr seien auch dort keine mehr zu haben gewesen, schildert Kuhn. Der Markt Oberstdorf verweist darauf, dass zwischenzeitlich viele Bürgerinnen und Bürger Ihre Steuererklärung online erledigen. Auf Nachfrage Kuhns und einiger weiterer Personen habe das Oberstdorfer Bürgerbüro die Formulare jedoch gleich beim Finanzamt angefordert, erklärt Pressesprecherin Christine Uebelhör. Wie andere Kommunen verfahren, ist nicht bekannt. Vorrätig sind die Vordrucke laut Kuhn derzeit auch noch im Finanzamt in Immenstadt.

Ob es in Oberstdorf die Formulare auch in Zukunft geben wird, hängt laut Uebelhör davon ab, wie lange das Finanzamt die Formulare in Papierform zur Verfügung stellt. Das werde weiterhin der Fall sein, teilt das Bayerische Landesamt für Steuern auf Anfrage mit.

Finanzamt: Nur im Ausnahmefall werden die Vordrucke zugesendet

Die Bürgerinnen und Bürger könnten sich die Formulare weiterhin bei den Finanzämtern oder den Gemeinden abholen, betont das Landesamt. Bei Schwerbehinderung oder Mobilitätseinschränkung würden die Vordrucke auch zugesandt. Außerdem verweist die Behörde auf die neue vereinfachte digitale Steuererklärung für Rente und Pension. Mit ihr könnten Seniorinnen und Senioren ihre Steuererklärung in wenigen Schritten online erstellen und abgeben.

