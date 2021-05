Er hat viele „Baustellen“ in Immenstadt übernommen

Die neuen Rathauschefs blicken auf ihr erstes Jahr im Amt zurück. Was Nico Sentner, Bürgermeister in Immenstadt, in diesen zwölf Monaten dazugelernt hat.

Die Kommunalwahl 2020 hat dem südlichen Oberallgäu sieben neue Bürgermeister und zwei Bürgermeisterinnen beschert. Nach einem Jahr im Amt will das Allgäuer Anzeigeblatt nun wissen, was gut und was schlecht bei ihnen lief. Wir starten mit Nico Sentner. Der gelernte Bankkaufmann war Neuling in der Kommunalpolitik, seit Mai 2020 ist der 35-Jährige nun Bürgermeister in Immenstadt. Er hat eine Stadt übernommen, die in den vergangenen Jahren vor allem wegen klammer Kassen von sich Reden machte. Welche Erfahrungen hat er in seinem ersten Jahr gemacht? Ein Interview:

Herr Sentner, wenn Sie Ihr erstes Jahr als Bürgermeister mit einem Wort beschreiben müssten, welches wäre das und warum?

Nico Sentner: Baustellen. Viele Vorgänge befanden sich teilweise noch in verfahrenen Situationen. Dies waren unter anderem das Gewerbegebiet Seifen-West II, das Baugebiet in Akams oder viele kleine Baustellen, wie beispielsweise die Bepflanzung des Kreisverkehrs in Stein. Hier war viel Verhandlungsgeschick und Fingerspitzengefühl gefragt. Dank der hervorragenden Unterstützung meiner Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, sowie dem Stadtrat, konnten wir dennoch einiges bewegen.

Was war eine besonders große Herausforderung – außer Corona?

Sentner: Den Kompromiss mit der Bürgerinitiative Seifener Illertal auszuarbeiten. Hier waren viele, teils nächtelange Verhandlungen notwendig, um in der verfahrenen Situation eine Einigung zu erzielen. Es konnte letztlich ein echter Kompromiss auf Augenhöhe gefunden werden. Somit konnte eine Klage gegen das Gewerbegebiet verhindert werden und eine Perspektive für das Immenstädter Traditionsunternehmen Hagenauer + Denk KG und den größten Arbeitgeber im Oberallgäu, die Firma Bosch geschaffen werden. Der Wegfall von Arbeitsplätzen wurde verhindert und die wirtschaftliche Ertragskraft der Stadt Immenstadt konnte gestärkt werden.

Was ist nicht so gelaufen, wie Sie es sich gewünscht hätten – außer Corona?

Sentner: Bei den Verhandlungen mit der Bahn zur Sanierung des Bahnhofs in Immenstadt hätte ich mir größere Fortschritte erhofft.

Was haben Sie seit den ersten Wochen dazugelernt?

Sentner: Ich konnte sehr viel im Bereich des Baurechts, des Tiefbaus, der kameralistischen Haushaltsführung und über die Arbeitsabläufe einer Verwaltung lernen.

Haben Sie im vergangenen Jahr etwas Neues über sich selbst erfahren?

Sentner: Dass ich zu mehr Gelassenheit fähig bin, als ich es für möglich gehalten habe.

