ERC Sonthofen bastelt am Kader: Ein Trio bleibt

Der Sonthofer Eishockey-Landesligist verlängert mit den drei Torhütern Schütze, Stadelmann und Ottenbreit.

23.05.2023 | Stand: 13:29 Uhr

Zwei Monate nach dem Ende der Saison verkündet Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen die ersten wichtigen Personalentscheidungen. Mit den beiden Torhütern Fabian Schütze und Calvin Stadelmann bleiben den „Schwarz-Gelben“ zwei bewährte Kräfte erhalten. Auch auf Back-up und U20-Goalie Felix Ottenbreit können die Oberallgäuer weiterhin zählen.

Vladimir Kames lobt die Torhüter

„Eine Mannschaft kann nur erfolgreich sein, wenn sie einen stabilen Rückhalt hat. Und unsere Torhüter haben über die gesamte Saison hinweg bewiesen, dass sie uns Sicherheit geben“, hatte Defensiv-Routinier und Sportlicher Leiter Vladimir Kames die Schlussleute in seiner Saisonrückschau gelobt.

Kopf des Torhüter-Trios ist der 26-jährige Fabian Schütze, der mit seiner stoischen Ruhe und Unaufgeregtheit zu den besten Goalies der Liga zählt. Dahinter lauert der junge Calvin Stadelmann, der trotz seiner gerade einmal 19 Jahren über eine ausgereifte Technik verfügt, wovon sich die gegnerischen Stürmer immer wieder überzeugen durften. Dritter im Bunde ist Sonthofens U20-Goalie Felix Ottenbreit. Er springt als Back-up für die beiden Stammtorhüter ein, wenn Bedarf ist.

Beeindruckende Zahlen von Schütze und Stadelmann

Der junge Sonthofer wird sich von seinen beiden Mitstreitern nicht nur den ein oder anderen Kniff abschauen, er wird auch unter der Anleitung von Fabian Schütze im Torhütertraining speziell auf den Einsatz in der ersten Mannschaft vorbereitet. In der vergangenen Spielzeit parierte Fabian Schütze 403 der 438 auf seinen Kasten kommenden Schüsse. Stadelmann tat es ihm gleich und behielt bei 630 der 714 Schüsse die Oberhand.

In der abgelaufenen Saison schaffte Sonthofen souverän den Klassenerhalt in der Landesliga und scheiterte in den Play-offs im Halbfinale an Dingolfing.