ERC Sonthofen baut am Kader: Zwei Stürmer verlängern

Der ERC Sonthofen verlängert die Verträge mit Christopher Unzeitig und Marco Reinholz. Das Duo hat sie vor allem durch Einsatz unverzichtbar gemacht.

11.07.2023 | Stand: 11:07 Uhr

Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen hat die nächsten Vertragsverlängerungen bekannt gegeben. Christopher Unzeitig und Marco Reinholz bleiben den Schwarz-Gelben ein weiteres Jahr erhalten.

Damit sichert sich der ERC zwei kampfstarke Stürmer.

Unzeitig schon Teil des Bayernliga-Kaders

Unzeitig war bereits 2011 Teil des Bayernliga-Kaders der damaligen Bulls. Nach zwei Spielzeiten in Bratislava (U20) zog es ihn 2014 nach Erfurt in die Oberliga Nord, ehe er stadtintern zum EHC Erfurt in die Thüringen-Liga wechselte.

2021 kehrte er zu seinem Heimatverein ERC zurück, wo er als unermüdlicher Kämpfer geschätzt wird. Der 28-jährige Reinholz stammt aus der Talentschmiede des ERC Ingolstadt, durchlief dort alle Altersklassen und spielte fünf Saisons für die „1b“. 2019 zog es ihn aus beruflichen Gründen ins Allgäu, wo er für Oberstdorf/ Sonthofen auf Punktejagd ging. 2020 wechselte er zum ERC.