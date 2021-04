ERC Sonthofen bindet nächstes Duo für die kommende Saison

Stürmer Marco Reinholz und Ex-Bayernliga-Spieler Denis Adebahr bleiben weiter in Sonthofen. Der Eishockey-Bezirksligist verkündet die 13. Weiterverpflichtung.

12.04.2021

Das ERC-Team wächst weiter. Auch Marco Reinholz und Denis Adebahr verlängern ihr Engagement in Sonthofen und wollen mit den Schwarz-Gelben das Unternehmen „Neuanfang“ in der Bezirksliga fortsetzen.

Marco Reinholz entspringt der Ingolstädter Talentschmiede

Der 26-jährige Stürmer Reinholz kommt aus der ruhmreichen Talentschmiede des ERC Ingolstadt. Er durchlief dort alle Altersklassen und wechselte im Anschluss für fünf Spielzeiten in die 1b, die Reserve, der Ingolstädter. 2019 verschlug es ihn dann aus beruflichen Gründen ins Allgäu, wo er zunächst für die Spielgemeinschaft Oberstdorf/Sonthofen auf Punktejagd ging.

In der damaligen Bezirksliga-Mannschaft kam er in 20 Spielen auf 9 Tore und 5 Vorlagen. In der kurzen vergangenen Saison brachte er es in den nur drei absolvierten Spielen für Sonthofen auf zwei Tore und zwei Vorlagen. „Marco Reinholz ist ein Teamplayer, der sich für keine Arbeit zu schade ist. Aber auch von seiner Zuverlässigkeit und seinem richtigen Riecher wird der ERC profitieren“, teilte der Verein mit.

Adebahr mit starken Statistiken

Mit Denis Adebahr können die Verantwortlichen bereits die 13. Weiterverpflichtung für die kommende Saison bekannt geben. Der gebürtige Immenstädter wurde in Sonthofen ausgebildet. Er lief bereits 2011 in der damaligen Bayernliga-Mannschaft des ERC auf.

Seine bisherigen Stationen waren Kempten, Kaufbeuren, Ravensburg und Oberstdorf. Aufhorchen lässt seine Statistik von 2019: Der Rechtsschütze brachte es in der Bezirksliga mit der SG Oberstdorf/Sonthofen in 21 Spielen auf starke 26 Tore und 23 Vorlagen. Der 28-Jährige soll durch seine gute Stock- und Lauftechnik zum Erfolg des ERC beitragen.

