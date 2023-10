ERC Sonthofen bleibt mit zwei Siegen als Tabellenführer weiter auf Kurs

Nach zwei Heimsiegen hat die Mannschaft des ERC Sonthofen nun vier Auswärtsspiele vor der Brust. Dieser Spieler war beim Sieg gegen Fürstenfeldbruck überragend.

31.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Nach zwei überzeugenden Heimsiegen am Wochenende bleibt der ERC Sonthofen an der Spitze der Landesliga-Tabelle. Nach einem 6:1-Erfolg gegen den EV Fürstenbruck am Freitag setzte sich die Mannschaft am Sonntag – auf heimischem Eis - mit 9:4 gegen Ottobrunn durch.

Eindeutige Favoritenrolle

Die Rollen waren schon vor dem ersten Bully klar verteilt: Spitzenreiter ERC gegen Tabellenschlusslicht ERSC, torhungrigste Offensive gegen schwächster Sturm, beste Abwehr gegen anfälligste Defensive. Viele der rund 750 Zuschauer im Eisstadion an der Hindelanger Straße dürften einen Spaziergang erwartet haben. Auch wenn die Anzeigentafel nach der Schlusssirene ein 9:4 für den ERC anzeigte - es war ein hartes Stück Arbeit.

Bereits nach vier Minuten nutzte Matyas Stransky eine Powerplay-Situation auf Vorlage des agilen Dan Przybyla und Adam Suchomer per Direktabnahme zum 1:0. Doch die Antwort der Gäste folgte nur wenige Sekunden später (5.). Es war ein wildes Anfangsdrittel im Sonthofer Eisstadion, denn auch die Rückmeldung des ERC auf den Ausgleich folgte prompt: Vladi Kames erzielte auf Vorlage von Ondrej Havlicek noch in derselben Minute die erneute Führung. In der 14. Minute veredelte David Mische einen sehenswerten Konter zum 3:1.

Unkonzentrierte Abwehrarbeit

Quasi im Gegenzug markierte der ERSC den Anschluss (14.). In einigen Szenen ging die Sonthofer Defensive nicht immer konzentriert ans Werk. Wie gut, dass sie sich auf einen gut aufgelegten Keeper Stadelmann verlassen konnte, der Doppel- oder gar Dreifach-Chancen der Ottorbunner zunichtemachte. Nur zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer stellte Kapitän Marc Sill in Überzahl den alten Abstand wieder her. Nach der Drittel-Sirene hieß es für alle Beteiligten: durchschnaufen, Visier richten und im zweiten Drittel entschlossener ans Werk gehen.

Und das taten die Schwarz-Gelben auch: Sie kombinierten zielstrebiger und drangen mit mehr Tempo in die gegnerische Zone ein. Die Entschlossenheit machte sich rasch bemerkbar. In der 26. Minute erzielte Valentin Köcheler das 5:2. Drei Minuten später war es erneut Köcheler, der - hinter dem Tor postiert - den gegnerischen Goalie anschoss, von dessen Rücken der Puck ins Gehäuse trudelte. 6:2! In dieser Phase zeigten die Hausherren, wozu sie im Stande sind. In der 30. Minute schnappte sich Havlicek die Scheibe, zog im Powerplay ins Zentrum und netzte sehenswert zum 7:2 ein. Nach dem 7:3-Treffer der Gäste in der 33. Minute hielt Denis Adebahr den Schläger hin Mit einem deutlichen, aber hart erkämpften 8:3 ging es in die Kabine. Den Schlusspunkt im letzten Drittel blieb Stransky vorbehalten, der das 9:4 markierte.

Tscheche Przybyla überrragender Mann gegen Fürstenfeldbruck

Am Freitag erlebten die Fans eine „Przybyla-Show“: Der Tscheche war an allen ERC-Treffern beim 6:1-Erfolg beteiligt. So besiegte der 24-Jährige den EV Fürstenfeldbruck fast im Alleingang. Und wenn es vor dem Sonthofener Kasten mal brenzlig wurde, hatten der ERC mit Fabian Schütze einen starken Goalie im Kasten. 750 Zuschauer feierten den Spitzenreiter.

Jetzt steht der ERC Sonthofen vor vier Auswärtsspiele in Folge: Pfronten (3. November, 20 Uhr), Fürstenfeldbruck (5. November , 17.15 Uhr), SC Reichersbeuern (10. November, 19.30 Uhr) und Germering (12. November, 17.45 Uhr). Auf das nächste Heimspiel müssen sich die Fans vier Wochen gedulden: Am 24. November reist der ERC Lechbruck an. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

