Reißt im Derby die Erfolgsserie? ERC Sonthofen beim EV Pfronten gefordert

02.11.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Derby-Time für den ERC Sonthofen in der Eishockey-Landesliga: Mit Spannung erwarten Mannschaft und Fans das Aufeinandertreffen bei den Falcons aus Pfronten am Freitag. Am Sonntag reisen die Sonthofer dann zum EV Fürstenfeldbruck. Mit zwei Siegen möchten die Schwarz-Gelben die Tabellenführung verteidigen.

Duell der aktuell erfolgreichsten Offensiven der Landesliga

Nur rund 40 Kilometer muss die Mannschaft von Trainer Helmut Wahl und Vladimir Kames zum EV Pfronten reisen. Die Vorfreude auf das Nachbarschaftsduell ist bei allen Beteiligten groß. Auch sportlich sind die Falcons ein interessanter Gegner: Mit zwei Siegen (13:2 gegen Ottobrunn, 8:4 gegen Fürstenfeldbruck) und einer Niederlage (0:4 gegen Forst) ist die Mannschaft von Trainer Michael Bielefeld gut in die Saison gestartet. Auch wenn sie erst drei Partien absolviert haben, haben sie jetzt schon hinter dem ERC den zweitbesten Sturm (21 Tore).

Vergangene Saison verpassten die Falcons als Tabellenfünfter der Vorrunde knapp die Meisterrunde. In dieser Saison wagt die Truppe einen neuen Anlauf. In der Vorbereitung trafen der ERC und die Falcons zweimal aufeinander. Einem 3:4 folgte ein ebenso knappes 3:2. Die Fans der Schwarz-Gelben dürfen sich somit auf ein spannendes Aufeinandertreffen freuen. Erstes Bully am Freitag ist um 20 Uhr.

Auswärtspartie in Fürstenfeldbruck - Wiedersehen nach neun Tagen

Ein Wiedersehen gibt es dann mit dem EV Fürstenfeldbruck am Sonntag um 17.15 Uhr. Beim klaren 6:1 im Heimspiel neun Tage zuvor stach aufseiten der Schwarz-Gelben ein Mann heraus: der wieselflinke Dan Przybyla, den die Gäste-Abwehr zu keinem Zeitpunkt aus dem Spiel nehmen konnte. An allen sechs Toren war er beteiligt (drei Treffer, drei Assist) und führte sein Team zum Sieg.

Für den EVF war es die zu diesem Zeitpunkt dritte Niederlage. Mittlerweile ist eine vierte hinzu gekommen: Dabei hatte sich die Mannschaft von Trainer Maxi Helling für das Spiel am Sonntag beim EV Pfronten eigentlich mehr ausgerechnet. Am Ende aber traten die Fürstenfeldbrucker mit einem 4:8 die Heimreise an und belegen mit einer Tordifferenz von minus 15 den vorletzten Platz. (nb)

