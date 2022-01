ERC Sonthofen kann mit einem Sieg Meisterschaft klarmachen

Zum letzten Auswärtsspiel der Hauptrunde muss der ERC Sonthofen nach Augsburg. Zuschauer dürfen nun doch ins Curt-Frenzel-Stadion.

Das letzte Auswärtsspiel in der Hauptrunde findet für den ERC Sonthofen gegen die Woodstocks in Augsburg statt. Die Gastgeber stehen aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz der Bezirksliga Gruppe IV. Das Team um Trainer und Ex-DEL-Torhüter Sven Rampf konnte bisher drei Spiele für sich entscheiden, eines davon im Penaltyschießen.

Die letzte Partie in Königsbrunn am vergangenen Samstag endete für die Fuggerstädter mit einer 1:7-Niederlage, wobei sie ein starkes erstes Drittel auf Augenhöhe zeigten, welches sie mit einer besseren Chancenverwertung durchaus hätten gewinnen können.

Heimrecht durch einen Sieg

Das erste Aufeinandertreffen zwischen dem ERC und den Woodstocks fand Ende Oktober in Sonthofen statt. Die damals knapp 600 Sonthofer Zuschauer freuten sich über einen eindrucksvollen 13:1-Sieg ihrer Schwarz-Gelben im damals zweiten Spiel der Bezirksliga.

Beim Spiel am Samstag in Augsburg stehen aufseiten des ERC die beiden Langzeitverletzten Sebastian Schütze und Tobias Köberle sowie der durch eine Spieldauerstrafe gesperrte David Mische nicht zur Verfügung. Hinter Jonas Gotzler und Matyas Stransky stehen noch verletzungsbedingte Fragezeichen. Mit einem Sieg in Augsburg wären die Oberallgäuer vom Verfolger Königsbrunn nicht mehr einzuholen und könnten sich zum „Hauptrundenmeister“ krönen. Das würde zugleich das Heimrecht in den dann anstehenden Viertelfinalspielen bedeuten.

Unter 2G-Plus-Regeln dürfen Zuschauer ins Stadion

Gegen die Woodstocks wird erneut Ondrej Havlicek ein wichtiger Baustein im Spiel des ERC sein. Zuletzt hat die Nummer 21 der Sonthofer in den Partien gegen den ESV Buchloe und den ESV Türkheim insgesamt fünf Assist zu den beiden Siegen beigesteuert.

Nach neuesten Informationen vonseiten der Augsburger sind nun doch Zuschauer im Curt-Frenzel-Stadion zugelassen. Der Kiosk ist wieder geöffnet und es gelten die 2G-Plus-Regeln. Spielbeginn ist am Samstagabend um 20.15 Uhr.

