ERC Sonthofen schafft Klassenerhalt - ab jetzt kommt der Bonus

Der ERC Sonthofen schafft den Klassenerhalt in der Landesliga. Nach dem letzten Hauptrundenspiel starten die „Schwarz-Gelben“ in die Aufstiegsrunde.

29.12.2022 | Stand: 15:29 Uhr

Das Saisonziel ist erreicht, der Klassenerhalt ist gesichert – alles Weitere ist Bonus. Mit dem 7:4-Sieg im vorletzten Spiel der Hauptrunde gegen den SC Forst hat sich Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen die Teilnahme an der Aufstiegsrunde in die Bayernliga gesichert und zugleich das selbst gesetzte Saisonziel vom Ligaerhalt erreicht. Zum Abschluss der Runde geht es für den Spitzenreiter am Freitag ab 19.45 Uhr zum Sechsten nach Bad Aibling.

Gegen Forst glänzte in der mit vielen Strafzeiten belegten Partie Sonthofens Ondrej Havlicek, der an sechs von sieben Treffern beteiligt war. Trotzdem hatte der ERC viel zu kämpfen gegen die „Nature Boyz“ des SC Forst. Gerade in den ersten beiden Dritteln hielten die „Naturburschen“ mit viel Engagement dagegen.

Ständiges Auf und Ab im Spiel gegen Forst

Für Sonthofen begann das Kräftemessen mit einem Paukenschlag: Gerade 21 Sekunden waren gespielt, als Vladimir Kames alleingelassen vor dem Tor der Gäste Maß nahm und seine Farben in Führung brachte. 500 Zuschauer sahen in der Folge ein umkämpftes, aber auch unrundes Spiel, in dem der ERC einige Chancen ungenutzt ließ. Fünf Minuten vor der Pausensirene glichen die Gäste mit einem Konter durch Daniel Anderl aus. Sonthofen reagierte postwendend und ging kurz vor Schluss in Überzahl durch Havlicek erneut in Führung, der den angetäuschten Schuss von Kames erfolgreich abfälschte.

Auch der zweite Spielabschnitt begann für den ERC nach Plan: Kames bekam die Scheibe von Marc Sill und leitete diese zu Havlicek, der per Direktschuss zum 3:1 in den Winkel des Gästetores vollendete. Doch Forst war weiter unangenehm und blieb durch einen Doppelschlag innerhalb von 68 Sekunden zum 3:3 im Spiel. Doch der ERC wusste zu kontern: Marc Sill antwortete noch vor dem Abschlussdrittel eiskalt ebenfalls mit einem Doppelschlag zum 5:3 – bei beiden Treffern kam das Zuspiel von Ondrej Havlicek.

Im Schlussabschnitt mussten die Unparteiischen insgesamt elfmal die Kühlbox belegen, dennoch blieben weitere Überzahltreffer aus. Sonthofen war am Drücker und hatte das Gros an Chancen. Zwei dieser Gelegenheiten nutzten die Hausherren mit einem Abstand von nur 31 Sekunden durch Matyas Stransky und David Mische, ehe Simon Fend für die Gäste noch der Anschlusstreffer zum Endstand von 7:4 für den ERC gelang.

Für die Oberallgäuer geht es am Freitag zum letzten Hauptrundenspiel nach Bad Aibling. Das Team um Kapitän Christian Engler gewann das erste Kräftemessen gegen die Mannen von Trainer Marcel Breil zum Saisonauftakt im Oktober auf heimischem Eis mit 5:1. Die „Aibdogs“ stehen aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz und müssen trotz sieben gewonnener Spiele in die Abstiegsrunde. Gemeinsam mit dem EV Pfronten hat das Team aus Oberbayern mit 50 Toren die wenigsten Gegentreffer kassiert – inwieweit der ERC hier gegensteuern kann, wird sich am Freitagabend zeigen. Spielbeginn ist um 19.45 Uhr.

ERC Sonthofen startet am 6. Januar in die Aufstiegsrunde

Ungeachtet des Spielausgangs geht es für die „Schwarz-Gelben“ um das Trainergespann Helmut Wahl und Vladimir Kames ab dem 6. Januar 2023 weiter. Nach den Durchführungsbestimmungen des BEV treten die je vier besten Teams der Landesligagruppen A und B (in der der ERC als Spitzenreiter hervorgeht) in einer gemeinsamen Aufstiegsrunde mit einer Einfachrunde (Hin- und Rückspiel) gegeneinander an.

Alle Teams fangen mit ihrem Punktekonto wieder „bei null“ an. Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für die folgenden Play-offs um die bayerische Meisterschaft, beginnend mit dem Halbfinale Anfang März im Modus Best-of-Three: Das bedeutet, die Mannschaft, die zweimal gewinnt, nimmt am Finale im Best-of-Five-Modus teil. Heimrecht hat der besser platzierte Verein nach der Aufstiegsrunde. Der Sieger der Finalserie ist bayerischer Meister der Landesliga und hat rein sportlich das Recht, auch in die Bayernliga aufzusteigen.