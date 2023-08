ERC Sonthofen bindet die nächsten zwei Leistungsträger

Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Zwei wichtige Stützen bleiben im Oberallgäu.

21.08.2023 | Stand: 18:01 Uhr

Die „Schwarz-Gelben“ basteln weiter am Kader für die neue Saison – und schließen wichtige Baustellen für die anstehende Eishockey-Landesliga-Saison.

Der ERC Sonthofen hat Adam Suchomer und Nicolas Neuber mit neuen Arbeitspapieren für die neue Saison an der Hindelangerstraße ausgestattet.

Neuber verfügt über Offensivstärke

Die Defensive wird der 25-jährige Nicolas Neuber weiterhin verstärken. Der junge Ostallgäuer kommt aus der Jugend des EV Füssen und sammelte über die Stationen Königsbrunn und Buchloe auch schon reichlich Bayernligaerfahrung.

Seit der vergangenen Saison ist Neuber eine sichere Bank in der Verteidigung der Oberallgäuer. Seine Offensivstärke und seine gute Übersicht auf dem Eis verleihen dem Spiel des ERC weitere große Qualität.

Adam Suchomer verstärkte Sonthfoen unter der Saison

Seine erste komplette Saison beim ERC beginnt dagegen Adam Suchomer in diesem Jahr. Der ebenfalls 25 Jahre alte Deutsch-Slowake kann trotz seines jungen Alters schon auf viele Eishockeystationen zurückblicken und spielte neben einem Jahr in Kanada auch bei einer Vielzahl von Oberligisten.

Suchomer stieß in der vergangenen Spielzeit in der Meisterrunde von den Kemptener Sharks zum ERC und konnte von Beginn an überzeugen. Der Linksschütze ist vielseitig einsetzbar und glänz durch seine Übersicht und seine starke Technik auf dem Eis. Suchomer wird künftig mit der Nummer 25 auflaufen.

Somit konnten die ERC-Verantwortlichen zwei wichtige Positionen stark besetzen, um für die am 20. Oktober beginnende Saison in der Eishockey-Landesliga gewappnet zu sein.