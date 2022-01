ERC Sonthofen vorzeitig in den Play-offs

Wegen des Doppelsiegs am Wochenende hat der ERC Sonthofen das Ticket für die Play-offs schon vorzeitig gelöst. Nächstes Spiel ist in Augsburg.

18.01.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Nach zwei Siegen am vergangenen Wochenende sichert sich der ERC Sonthofen vorzeitig die Play-off-Teilnahme für den Aufstieg in die Landesliga. Am Freitag gewannen die Oberallgäuer mit 7:0 in Buchloe und am Sonntag gab es einen 5:1-Erfolg in Türkheim.

Das erste Drittel der Freitagspartie in Buchloe begann für die Gäste mit einem Traumstart. Nach nur 46 Sekunden traf Kristof Spican nach schönem Zuspiel von Ondrej Havlicek. Im weiteren Spielverlauf gab es Chancen auf beiden Seiten mit Vorteilen für den ERC, die allesamt von den beiden gut aufgelegten Torhütern zunichtegemacht wurden. Eine Minute vor Drittelende zog ESV-Verteidiger Christopher Kühn dann eine 2-minütige Strafzeit, welche ERC-Angreifer David Mische zur 2:0-Führung verwertete.

ESV Buchloe nur mit 12 Feldspielern

Im Mittelabschnitt kam Sonthofen aus dem Rhythmus. Es gelang praktisch nichts mehr gegen die mit nur zwölf Feldspielern antretende Buchloer Mannschaft. Es blieb beim 2:0. Der letzte Spielabschnitt zeigte dann ein ganz anderes Bild: Sonthofen nahm wieder an Fahrt auf und setzte die Hausherren ordentlich unter Druck. Kurz nach Wiederanpfiff folgte wahrscheinlich der Knackpunk der Partie: Kevin Adebahr überwand in Unterzahl den ESV-Goalie zum 3:0.

Kurze Zeit später brachen dann alle Dämme im Buchloer Verteidigungsspiel, als die Schwarz-Gelben in der 45. Minute mit einem Doppelschlag die Führung auf 5:0 ausbauten. Zuerst traf Jochen Hartmann, dann erneut Kristof Spican. Dem nicht genug, folgte zwei Minuten vor Spielende ein weiterer Doppelschlag durch David Mische und Christian Tarrach zum 7:0-Endstand. Mit dem Sieg gegen Buchloe sicherte sich der ERC bereits vor Ende der Hauptrunde die Play-off-Teilnahme. (Lesen Sie auch: Politik kündigt weitere Corona-Hilfen für Eishockey-Klubs an)

Beim zweiten Kräftemessen am Sonntag ging Sonthofen früh in Rückstand, obwohl das Torschussverhältnis eigentlich für die Oberallgäuer sprach. Doch der ERC traf das Tor nicht und ESV-Goalie Michael Bernthaler hielt sein Tor sauber. Auch Türkheim hatte Chancen, die wiederum Sonthofens Torhüter Calvin Stadelmann entschärfte.

Nächstes Spiel ohne Zuschauer

Das zweite Drittel begann der ERC deutlich besser. Wohlwissend, dass die Unparteiischen keinerlei Körperspiel duldeten – was die insgesamt dreiundzwanzig ausgesprochenen Strafen belegen – kam der ERC immer wieder gefährlich vor das Tor der Hausherren. Ab der Hälfte der Spielzeit dann auch mit zunehmendem Erfolg, sodass die Schwarz-Gelben durch die Tore von Christian Engler, Kristof Spican und Vladimir Kames in Überzahl erst ausglichen und dann das Spiel auf 3:1 drehten.

Im letzten Spielabschnitt ließen die Oberallgäuer dann nichts mehr anbrennen und erhöhten durch Dustin Ottenbreit in der 41. Spielminute in Unterzahl und Phillip Stalla in der 60. Spielminute in Überzahl auf den 5:1-Endstand.

Weiter geht es am kommenden Samstag in Augsburg gegen die EG Woodstocks. Zu diesem Spiel sind keine Zuschauer zugelassen.

