Erfolgsgeschichte Rettenberg: Darum läuft es bei den FCR-Fußballern so rund

Der FC Rettenberg ist überraschend Spitzenreiter der Kreisliga Süd und kann am Samstag Herbstmeister werden. Seit dem Aufstieg 2022 hat sich viel getan.

27.10.2023 | Stand: 17:05 Uhr

Das zweite Jahr ist immer das schwerste. Das besagt zumindest eine alte Fußballerweisheit. Der FC Rettenberg allerdings schreibt gerade diesen Spruch um.

Die Oberallgäuer stehen in ihrem zweiten Jahr in der Kreisliga Allgäu Süd nach zwölf Spielen mit 28 Punkten auf Rang eins – einen Punkt vor Verfolger Weitnau. Mit einem Sieg im Heimspiel am Samstag ab 15.15 Uhr gegen den FC Füssen kann der FCR sogar Herbstmeister werden.

Beeindruckende Serie zum Saisonstart

Vor allem zu Saisonbeginn legten die Schützlinge um das Brüder-Trainergespann Manuel und Martin Welte eine beeindruckende Serie von zehn Spielen ohne Niederlage hin. „Aktuell sieht es so aus, als ob wir die bekannte Floskel Lügen strafen, aber das ist eine Momentaufnahme“, sagt Manuel Welte. „Wir genießen es. Es ist aber nicht normal sei, dass wir da oben stehen. Keiner hat auch nur annähernd damit gerechnet.“

Man habe sich erhofft, eine ordentliche Rolle im gesicherten Mittelfeld spielen zu können. Deshalb gibt Martin Welte ungeachtet der Platzierung als Marschroute noch immer aus, so „schnell wie möglich genug Punkte für den Klassenerhalt zu sichern“. Danach könne man immer noch schauen, was möglich ist.

Die Vorsaison beendete der FCR noch auf Rang sieben. „Wir haben da aber schon gewusst, woran es lag“, sagt der 39-jährige Martin Welte und verweist darauf, dass dem FCR drei Stammspieler nicht zur Verfügung standen und man dafür vier Jungspunde in den Kader integriert habe.

Zwei wertvolle Neuzugänge aus Sonthofen

Heuer wollte der Verein daher trotz drei Rückkehrern den Kader verbreitern. Mit Torhüter Lukas Köck und Severin Gert (beide 1. FC Sonthofen II) ist das gelungen. „Mit Lukas sind wir im Tor breiter aufgestellt und Severin tut uns auf der Außenverteidigerposition gut. Vor allem in der Defensive hatten wir zu wenige Spieler“, räumt Martin Welte ein.

Durch den größeren Kader, sagen die Brüder einhellig, haben sie nicht nur die Trainingsqualität gesteigert, sondern vor allem den Konkurrenzkampf angeheizt. „Jetzt ist im Training mehr Tempo und es wird aktiver gearbeitet“, sagt der ältere Bruder Martin. „Wie man trainiert, so spielt man auch.“

Nach übereinstimmendem Resümee bei der Analyse der vergangenen Spielzeit haben die Spielertrainer nicht nur mit ihrem Team im körperlichen Bereich gearbeitet, sondern auch das Spielsystem angepasst: „Wir wollten mehr Torchancen kreieren, da das unser Schwachpunkt war“, sagt Manuel Welte.

Trainer-Duo wagt einen taktischen Kniff

Daher habe man mit Tobias Meitinger einen Mittelfeldmann als zweite Spitze nach vorne gezogen. Der Blick auf die Torjägerliste, die Meitinger mit neun Treffern und vier Assists nach elf Spielen anführt, belegt das „Goldene Händchen“, das die Weltes dabei hatten.

Das Erfolgsgeheimnis allerdings liege in der mannschaftlichen Geschlossenheit, betont Manuel Welte: „Die Mannschaft ist der Star. Wir leben nicht von fünf oder sechs Einzelspielern, sondern haben in der Breite ein sehr gutes Niveau, sodass wir den ein oder anderen Ausfall verkraften können und im Spiel von der Bank nachlegen können.“

Die gute Mentalität im Team sei ein weiterer Pluspunkt. Wer mal auf der Bank platznehmen muss, lasse nicht den Kopf hängen, sondern zeige beim nächsten Einsatz Leidenschaft und Qualität, sagt Martin Welte.

Die Welte-Brüder sind inzwischen in der dritten Saison als Spielertrainer-Duo beim FC Rettenberg aktiv. Dabei verläuft die Zusammenarbeit, glaubt man dem Duo, harmonisch – und das, obwohl es keine klare Aufgabenverteilung gibt. „Unsere Denkweise deckt sich fast immer“, sagt Martin und Manuel ergänzt: „Wir tauschen uns nicht nur gut aus, sondern sprechen auch gegenüber den Spielern die gleiche Sprache.“

Wohin führt der Weg den FC Rettenberg?

Nach einem solch kometenhaften Saisonstart komme es allerdings in jedem Team darauf an, nicht abzuheben. Die Welte-Brüder schätzen ihre Spieler aber als „sehr bodenständig“ ein und mahnen zugleich, dass es auf die Basics ankomme und, dass der FCR sich weiterhin auf seine Tugenden besinnen müsse.

Das Samstagsspiel gegen Füssen bezeichnet Manuel Welte nach zwei Niederlagen in Serie als „richtungsweisend“ und fordert im Hinblick auf die Wintervorbereitung, dass sich sein Team „auf die Bedingungen einlassen und quälen“ müsse. Während Marin Welte das langfristige Ziel darin sind, dass sich der Club in der Kreisliga etabliert, beantwortet Manuel Welte die Frage danach, wohin der Weg den FCR führt, gewohnt trocken: „Zweimal auf den Trainingsplatz und dann ins Spiel."