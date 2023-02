Erinnerungen an schöne Tage an den Grüntenliften

Was unsere Leser vermissen und was sie immer im Gedächntis behalten werden.

03.02.2023 | Stand: 18:31 Uhr

Die familiäre Atmosphäre am Grünten und der „abenteuerliche Gipfellift“. Beides hat Snowboarder Elmar Hör an den Grüntenliften besonders gut gefallen. „Ist ja jetzt leider alles vorbei“, schreibt er und hat uns unter anderem ein Foto mit fantastischer Aussicht auf eine verschneite B ergwelt geschickt. Viele Leserinnen und Leser sind unserer Bitte nachgekommen und haben uns Fotos von Wintersporttagen an den Grüntenliften geschickt.

Diejenigen, die uns Fotos zusandten, schreiben unisono von schönen Erinnerungen an fantastische Skitage, unter anderem mit viel Pulverschnee – und teilweise einsamen Pisten. Manche haben dort das Skifahren gelernt oder dort auch im Winter gearbeitet. Kinderskitage des SC Rettenberg oder auch Skitage, die unsere Zeitung angeboten hatte, waren immer gut besucht. Manche erzählen, wie sie dort das Skifahren erlernt haben, wie sie in der Sonne saßen nach dem Einkehrschwung. Andere erinnern sich an fast leere Pisten kurz vor Betriebsschluss, andere zeigen die frisch gewalzte Piste kurz vor Betriebsbeginn.

Lesen Sie auch:

Skigebiet am Grünten: Was denken Einheimische über das Aus an den Grüntenliften

Grünten-Debatte: Nun schlagen Verbände und Sportvereine Alarm