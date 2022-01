Erinnerungen an die 10:1-Gala - ERC Sonthofen fordert Maustadt

Zum letzten Spiel vor den Play-offs empfängt der ERC Sonthofen am Freitag den HC Maustadt an der Hindelanger Straße. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache.

28.01.2022 | Stand: 05:03 Uhr

Zum letzten Heimspiel vor den Play-offs erwartet der ERC Sonthofen am Freitagabend ab 20 Uhr den HC Maustadt vom Memminger Hühnerberg. Die Gäste stehen aktuell mit vier Siegen aus zehn Spielen auf dem fünften Tabellenplatz und hinken damit ihrem eigenen Anspruch, dem Titelgewinn, deutlich nach. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem ERC Sonthofen und den Unterallgäuern in Memmingen ging mit 10:1 an das Sonthofer Team.

Der ERC um das Trainergespann Peter Waibel und Vladimir Kames steht uneinholbar mit zwölf Siegen in 13 Partien auf dem ersten Tabellenplatz der Bezirksliga Gruppe IV. Insgesamt kommen die Kreisstädter auf starke 126 Treffer. Dem gegenüber stehen bei der Abwehr um Routinier Kames nur magere 17 Gegentreffer.

Für das Freitagsspiel können die Schwarz-Gelben – bis auf die Langzeitverletzten Sebastian Schütze, Tobias Köberle und Robin Berger – auf den gesamten Kader zurückgreifen. Auch die Gäste um Trainer Ingo Nieder hoffen nach der jüngsten Personalmisere, wieder auf den gesamten Kader zurückgreifen zu können. Für den Einlass ins Stadion gilt die 2G-Regelung.

Nach dem letzten Heimspiel steht für die Schwarz-Gelben eine Eispause an, ehe am 18. Februar die Play-offs starten. Eine gesonderte Vorschau hierzu folgt.

