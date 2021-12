Erinnerungen an frühere Weihnachten: Erst gab's das Fahrrad und dann eine „Fozn“

Der Immenstädter Siegbert Eckel erzählt von Weihnachten 1945 und den Folgen. Sein Geschenk hatte einen „tückischen Nachteil“ und sorgte für blaue Flecken.

Siegbert Eckel ist Mitarbeiter im Immenstädter Stadtarchiv. Hier erinnert er sich an das erste Weihnachtsfest nach dem Zweiten Weltkrieg.

Bis zur ersten Nachkriegsweihnacht stand für mich meistens ein Schaukelpferd unter dem Christbaum in Immenstadt. Mein Vater war früh aus dem Soldatendasein des Zweiten Weltkrieges nach Hause gekommen und mit ihm vermutlich ein Kinderfahrrad, das ich dann 1945 als Weihnachtsgeschenk erhielt. Wie mir mein Vater einmal erzählt hat, hat ihm dies ein Kriegskamerad gefertigt. Auf diesem Fahrrad haben später dann fast alle Buben unseres Viertels das Radeln gelernt. Darunter auch ich.

Dieses kleine Radl war zwar schön blau lackiert, hatte aber auch einen tückischen Nachteil. Es hatte keinen Freilauf. Vermutlich gab es in diesen Nachkriegszeiten keine speziellen Freilaufnaben für Kinderräder und der Fertiger meines Rades musste auf einen ganz normalen Kettenantrieb ausweichen.

Insofern musste man bei diesem Fahrrad immer mittreten oder die Pedale liefen einfach so mit. Dadurch gab es sehr oft blaue Flecken an Schienbeinen und Wadeln, die dann mit der Farbe des Radls korrespondierten. Natürlich tat das auch ziemlich weh, und so wollte ich einfach nicht gerne radeln, von sicher konnte sowieso keine Rede sein.

Dann lief es wie geschmiert

Oft habe ich mein Rad deshalb lieber geschoben, bis mir mein Vater eine gehörige „Fozn“ verpasste. So etwas durfte man damals noch. Aber dann lief es wie geschmiert. Bald radelte ich sehr gerne, die Stützräder konnten weg und ich fühlte mich als der „wissende“ Gönner, wenn ich mein Fahrad verleihen durfte und die Ausleiher mit schmerzverzerrtem Gesicht und zusammengebissenen Zähnen zurückkamen.

