Es ist schon der fünfte Fall: Mann prellt die Zeche in Oberstdorf

In Oberstdorf hat ein Mann schon wieder die Zeche geprellt. Die Polizei sucht nun Zeugen. So wird der Mann beschrieben.

24.08.2022 | Stand: 13:54 Uhr

In Oberstdorf hat ein Mann am Dienstag wohl zum fünften Mal die Zeche geprellt: Wie die Polizei berichtet, aß und trank der bislang noch unbekannte Täter für einen mittleren zweistelligen Betrag in der Wirtschaft und verließ das Lokal anschließend ohne zu bezahlen.

Laut Polizei ist das nun der fünfte Vorfall in Verbindung mit diesem Mann: Er wird von den Zeugen als rund 35-jähriger, sehr gepflegter und zuvorkommender Mann mit etwa 1,75 Meter Körpergröße beschrieben. Er ist schlank bis athletisch, hat einen ockerfarbenen Hautton und spricht aktzentfreies Deutsch.

Der vermeintliche Zechbetrüger, der mit einem Rad unterwegs sein soll, trägt nach hinten oder zur Seite gekämmtes, dunkles Haar, das mit sehr viel Haargel versehen ist. Er ist Vollbartträger, der akkurat gepflegt ist. Mittlerweile beläuft sich der Gesamtschaden auf über zweihundert Euro.

Die Polizeiinspektion Oberstdorf ermittelt in diesem Fall. Die Polizeiinspektion Oberstdorf nimmt sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen können, unter der Nummer 08322/96040 entgegen.

