Erst Sport-Euphorie erlebt, dann Schmerz

Norbert Gütlein aus Sonthofen erinnert sich an fröhliche Spiele, an eine sportliche Sensation und an das Attentat. Was er bei der Trauerfeier als würdelos empfand.

Er war 15 und mit einer Jugendgruppe einige Tage bei den Olympischen Spielen in München: Dr. Norbert Gütlein aus Sonthofen. Seine Erinnerungen an die Spiele reichen von euphorisch bis schmerzlich. Letzteres hat mit dem Attentat auf die israelische Mannschaft zu tun.

Am 4. September erlebte er zunächst den Sieg des sowjetischen Supersprinters Walerij Borsow im Endlauf über 200 Meter. Und im Hochsprung der Frauen bahnte sich die „absolute Sensation an“, wie Gütlein schreibt. Die 16-jährige Ulrike Meyfarth gewann Gold. „Atemlos verfolgte ich diesen Krimi im Stadion, das sich in einen Hexenkessel verwandelt hatte.“

Am nächsten Morgen machten erste Meldungen die Runde, dass es im Olympischen Dorf einen Zwischenfall gegeben habe. Die Meldungen verdichteten sich, dass es sich um einen „ernsten terroristischen Angriff auf die heiteren Münchner Spiele“ handelte. Wo genau der Angriff auf die israelische Mannschaft stattgefunden hatte, „wusste keiner so recht“, erinnert sich der 65-Jährige. Aber er beobachtete damals, dass es rund um das Gelände einen riesigen Aufmarsch von Polizeikräften gab.

Wir verfolgten das weitere Geschehen am Fernseher

Gütlein: „Wir fuhren in die Innenstadt, wo wir das weitere Geschehen in einem Lokal am Fernseher verfolgten.“ Schließlich sei die Meldung gekommen, die Terroristen und ihre Geiseln würden zum Flughafen Fürstenfeldbruck gebracht. „Sehr spät fuhren wir zurück in unser Quartier, begleitet von der Falschmeldung, alle Geiseln seien befreit worden. Am nächsten Morgen dann die Ernüchterung: Bei der missglückten Befreiungsaktion waren alle Geiseln ums Leben gekommen.“ Werden die Spiele dennoch weitergehen?, war damals die große Frage. Gütlein: „Wir brachen nach München auf, um an der Trauerfeier teilzunehmen. Im Stadion empfing uns eine bedrückte Stimmung. Die Rede des Bundespräsidenten Gustav Heinemann und die des IOC-Präsidenten Avery Brundage mit dem legendären ’The games must go on’ sind in meiner Erinnerung.“ Als würdelos empfand er, dass viele das Stadion vor dem Ende der Trauerfeier verließen.

Kontrast zu den Nazi-Spielen 1936

Sein Resümee: „Die Idee, die Olympischen Spiele in München als Kontrast zu den Nazi-Spielen von 1936 zu inszenieren und die Bundesrepublik Deutschland als modernen, weltoffenen Staat zu präsentieren, mit dem genial umgesetzten Konzept der Spiele, habe ich immer als eine Zeitenwende empfunden. Umso mehr schmerzte mich der Bruch, den das Attentat dabei verursacht hat.“

