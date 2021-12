"Warmrubbeln kann tödlich sein" -  Wie man Menschen in Unterkühlung richtig hilft

Das Rote Kreuz im Allgäu klärt auf, warum Helfer unterkühlte Menschen nie aktiv aufwärmen sollen. Sonst riskiert man den "Bergungstod".

Es schneit, und in den nächsten Tagen soll laut Wetterbericht auch noch Sturm hinzukommen. Da kann man sich leicht unterkühlen. „Wenn Menschen durchnässt, körperlich überanstrengt, alkoholisiert und dabei womöglich den kalten Temperaturen hilflos ausgeliefert sind, kann das schneller gefährlich werden, als mancher denkt“, warnt Frank Schönmetzler vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) im Allgäu. Er erklärt, welche Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unterkühlung hilfreich sind – und was man keinesfalls tun darf.

Wichtig sei: „Keinesfalls aktiv Wärme zuführen, auch nicht durch eine Wärmflasche“, mahnt Schönmetzler. Denn wenn kaltes Blut aus Händen und Beinen zur Körpermitte fließt, könne das lebensbedrohliche Herz-Rhythmus-Störungen auslösen. Fachleute sprechen in so einem Fall vom „Bergungstod“. Deshalb dürfe eine unterkühlte Person nur mit äußerster Vorsicht bewegt werden. Das Rote Kreuz rät, Betroffene an einen warmen Ort zu bringen, nasse, kalte Kleidung zu entfernen und den Körper in warme Decken oder in eine Rettungsdecke zu wickeln. Hilfreich seien warme, gut gezuckerte Getränke wie Tee – keinesfalls mit Alkohol.

BRK gibt Tipps zur Ersten Hilfe bei Unterkühlung

Von einer Unterkühlung spricht man laut BRK, wenn die Temperatur im Inneren des Körpers von 37 Grad Celsius auf unter 35 Grad sinkt. Eine leichte Unterkühlung erkenne man daran, dass der Betroffene vor Kälte zittert, kalte Füße und Hände, bläuliche Lippen und eine bleiche Hautfarbe hat. Atmung und Herzschlag seien schneller. Bestimmte Medikamente, Alkohol und Drogen würden das Risiko erhöhen. (Lesen Sie auch: Diese Allgäuer Skigebiet haben am Wochenende geöffnet)

Bei einer weiteren Auskühlung fahren die Körperfunktionen herunter. „Dann werden Atmung und Herzschlag sowie die Bewegungen langsamer, das Schmerzempfinden lässt nach, es treten Teilnahmslosigkeit und Benommenheit auf, bis hin zur Bewusstlosigkeit“, erklärt Schönmetzler.

Bei Unterkühlung: Warm einpacken und Notruf verständigen

Akute Lebensgefahr bestehe bei unter 33 Grad Körpertemperatur und wenn sich die unterkühlte Person nicht mehr bewegen kann oder möchte. Das deute darauf hin, dass wichtige Organe nicht mehr richtig funktionieren.

In diesem lebensbedrohlichen Fall solle man keine Aufwärmversuche mehr unternehmen, warnt das BRK. Es rät: Den Notruf 112 verständigen und einen geschützten Raum aufsuchen. Ist keiner erreichbar, sollte die Person mit Decken oder einer Rettungsdecke vor Wind und Kälte geschützt werden. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung müsse sie in die stabile Seitenlage gebracht werden. Bei fehlender Atmung sollte man mit Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen.

So wichtig ist eine Kopfbedeckung bei kaltem Wetter

Wichtig zu wissen: Wiederbelebungen können bei Unterkühlten auch nach längerer Zeit noch zum Erfolg führen, betont Schönmetzler. Am besten sei es natürlich, es kommt gar nicht zu einer Unterkühlung. Wichtig ist vor allem eine wärmende Kopfbedeckung, denn rund 30 Prozent der Körperwärme werden über den Kopf abgegeben“, erklärt Schönmetzler.

