Erste türkischstämmige Gemeinderätin in Oberstdorf - "stark wie die Oma"

Hülya Dirlik schildert, wie ihre Vorfahrin sie prägt. Die 41-Jährige will Migranten eine Stimme geben und für das Miteinander in der Gemeinde Oberstdorf stehen.

25.06.2023 | Stand: 21:14 Uhr

Hülya Dirlik erzählt von alteingesessenen Oberstdorfern, die mit dem Auto extra anhielten, um ihr zur Wahl zu gratulieren. Die 41-Jährige ist die erste türkischstämmige Vertreterin im Oberstdorfer Gemeinderat. Sie rückte im April für den verstorbenen Siegmund Rohrmoser als Vertreterin der Grünen nach. Dirlik ist den vielen Leuten, die ihr zum neuen Mandat gratulieren, dankbar. Und denkt dabei auch immer an ihre Oma Hafiza Tufan, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre.

Großmutter als Analphabetin nach Deutschland gezogen

Die Lebensgeschichte ihrer Großmutter ist die einer bemerkenswerten, starken Frau, die viel auf sich genommen hat, um in Deutschland arbeiten zu können. „Meine Oma war Analphabetin“, sagt Dirlik. Sie sei in einem türkischen Dorf aufgewachsenen und habe noch nicht einmal gewusst, was ein Kühlschrank ist. Dennoch habe sie irgendwie mitbekommen, dass es die Möglichkeit gab, in Deutschland zu arbeiten. Gegen den Willen der Schwiegermutter und der eigenen Familie sei sie 1969 aufgebrochen. „Damals war die Not so groß“, schildert die Enkelin, „dass sie alles zurückgelassen hat“. Ihr Mann und die vier Kinder blieben vorerst in der Türkei. Mit dem fünften Kind schwanger, zog die Oma nach Oberstdorf.

Im Haus der Senioren in Oberstdorf gearbeitet

Dort arbeitete sie laut Dirlik 45 Jahre lang in der Küche des Hauses der Senioren und holte nach und nach die Familie nach. Viele Leute wüssten nicht, was Migranten wie Hafiza Tufan auf sich genommen haben, um in Deutschland zu leben, sagt die gebürtige Oberstdorferin mit türkischen Wurzeln. Sie verweist darauf, dass Oberstdorf einen Ausländeranteil von 16 Prozent hat. „Das sind Menschen, die uns unterstützen, den Tourismus aufrecht zu erhalten“, betont sie. Diese würden oft nicht wahrgenommen. „Ich bin jetzt sichtbar.“

Gleichzeitig will sie Menschen mit Migrationshintergrund klar machen, dass sie hier, wo sie leben, mitbestimmen können. Dirlik verweist darauf, dass EU-Bürger bei den Kommunalwahlen stimmberechtigt sind. „Ich selbst bin Deutsche geworden, um von meinem Mitspracherecht Gebrauch zu machen, um wählen zu dürfen – weil ich hier lebe“, sagt die 41-Jährige.

Sie betont, dass Integration ein beidseitiger Prozess sei. Oft erlebe sie – auch bei jungen Leuten – dass diese körperlich zwar in Deutschland, aber geistig nur in der Türkei seien. Das bedauert die geschiedene Mutter zweier Töchter.

Quirlige Frau mit gewinnendem Lächeln

„Ich stehe fürs Miteinander“, betont Dirlik. Werte wie Höflichkeit, Verständnis und Wertschätzung will die quirlige Frau mit dem gewinnenden Lächeln auch im Gemeinderat vertreten. Dort hat sie aber auch schon erlebt, dass Leute als Mandatsträger in dem Gremium anders agieren als privat.

Zur Politik kam die gelernte Bürokauffrau über ihr ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge und als hauptamtliche Integrationslotsin des Landratsamts. Mittlerweile arbeitet sie im Stillachhaus. Wo sie die Energie für all das hernimmt? „Das frage ich mich manchmal auch“, sagt sie lachend.

Nur einmal wird die 41-Jährige im Gespräch nachdenklich und still. Ihr fällt nämlich auf, wer ihr nicht zum Einzug in den Gemeinderat gratuliert hat: Menschen mit türkischen Wurzeln.

