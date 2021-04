Erstes modernes Segelflugzeug konstruiert

Luftfahrt-Pionier Gerhard Waibel aus Bad Oberdorf erhält die Otto-Lilienthal-Medaille

Gerhard Waibel (81) aus Bad Oberdorf bekam in Darmstadt die Otto-Lilienthal-Medaille der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DGLR). Er erhält die Auszeichnung für seine „ingenieurorientierten Leistungen hohen Ranges wissenschaftlicher Art auf dem Gebiet der Luftfahrt“, heißt es in der Laudatio, in der auch von „herausragenden Leistungen in der Weiterentwicklung von Segelflugzeugen“, die Rede ist.

Gemeinsam mit seinem Freund Wolf Lemke entwickelte Waibel das erste moderne Segelflugzeug, die D-36. „Später trug er großen Anteil daran, dass die deutsche Segelflugindustrie seit den 1960er-Jahren weltweit führend ist“, hieß es in der Laudatio von Prof. Rolf Henke, Präsident der DGLR. Waibel sei „ein herausragender Segelflugkonstrukteur, Flugwissenschaftler und Pilot“. Von „bahnbrechenden Arbeiten in der Entwicklung von Segelflugzeugen“ sprach Henke und überreichte die Auszeichnung für Waibels Lebensleistung. Der Geehrte zeigte sich „sehr stolz, diese Ehrung als einfacher Segelflugkonstrukteur bekommen zu haben“. Das sagte er einige Tage später in seinem Heimatort Bad Oberdorf. Dort wohnt er seit 2003, seitdem er in Ruhestand ist. „Mein Vater war ein Hindelanger“, sagt der 81-Jährige, der einen Großteil seiner Kindheit dort verbrachte, später nach Kempten und dann nach Frankfurt zog.

Waibel begann im Alter von 16 Jahren mit dem Segelfliegen. Er nutzte seine Erfahrungen als Pilot für die Weiterentwicklung eigener Segelflugzeuge, heißt es in der Pressemitteilung der DGLR. Als Student der Technischen Universität Darmstadt habe er in der dortigen akademischen Fliegergruppe die Auslegung, den Entwurf und den Bau von Hochleistungssegelflugzeugen erlernt. „Mit einem vierköpfigen Team entwarf und baute er die revolutionäre D-36, ein einsitziges Segelflugzeug in Kunststoffbauweise. Im Gegensatz zur damaligen Konkurrenz war der Rumpf der D-36 hinter der Pilotenkanzel eingeschnürt, um den Rumpfwiderstand niedrig zu halten. Diese Bauweise wurde prägend für moderne Segelflugzeugrümpfe“, informiert die DGLR und weiter heißt es: „Den mit der D-36 beschrittenen Weg, fortschrittliche und leistungsfähige Segelflugzeuge zu entwickeln, setzte Waibel als Konstrukteur bei der Firma Alexander Schleicher Segelflugzeugbau fort, bei der er bis zu seinem Ruhestand 2003 tätig war.“ Waibel habe eine Vielzahl von Segelflugzeugmustern konstruiert, unter anderem die ASW 20, von der über 900 Exemplare gebaut wurden. Das „W“ in der Typenbezeichnung von Segelflugzeugen kennzeichnet Waibel als Konstrukteur. Er habe immer viel Wert auf die Sicherheit gelegt und ist früher bereits für die Konstruktion eines sicheren Cockpits ausgezeichnet worden von der OSTIV (Organisation Scientifique et Technique du Vol à Voile), die den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit im Segelflug zwischen Experten und Piloten aller Nationen fördert.

Waibel lebt mit seiner Frau Mathilde in Bad Oberdorf. Er segelt zwar nicht mehr, ist aber immer noch Mitglied der Luftsportgruppe in Agathazell. Und Waibel gibt noch gerne sein Wissen weiter und „regt in seinen engagierten und humorvollen Vorträgen den wissenschaftlichen Nachwuchs zu neuen Ideen an“, heißt es in der DGLR-Mitteilung.