Erstmals seit 1997: Dieses Event feiert Comeback in Rettenberg

Der Herbstgeländelauf kehrt nach 25 Jahren in den Oberallgäuer Sportkalender zurück. Skiclub-Präsident Fabian Häusler freut sich über 240 Meldungen.

04.10.2022 | Stand: 21:50 Uhr

Das Warten hat sich gelohnt: 25 Jahre nach seiner bisher letzten Austragung ist der Rettenberger Herbstgeländelauf in den Oberallgäuer Sportkalender zurückgekehrt. Und die einst so beliebte Ausdauersport-Veranstaltung des Skiclubs Rettenberg feierte eindrucksvoll ihr Comeback. 240 Meldungen, darunter über 170 Kinder, etliche Hobbyläufer, aber auch einzelne Spitzenläufer aus der Region „haben unsere Erwartungen extrem übertroffen“, freute sich der Vorsitzende des SCR, Fabian Häusler. „Wir haben eine überwältigende Resonanz bekommen und freuen uns, dass wir die Veranstaltung aufleben lassen.“

Fabian Häusler als Initiator und Organisator

Und auch wenn der 33-jährige Häusler, der seit vergangenem November SCR-Vorsitzender ist, beim letzten Herbstgeländelauf 1997 erst acht Jahre alt war, weiß er allzu gut wovon er spricht. „Mir war das Rennen aus Erzählungen und von den vielen Fotos von früher bekannt“, erzählt Häusler. „Wir haben, weil der Grüntenlift nicht läuft, aktuell keine Skirennen und da haben wir uns überlegt, welche Alternativen wir als Veranstaltung aus dem und für den Verein durchführen können.“ Er trug die Idee als Initiator in einer Vorstandssitzung vor – dann ging es fix.

Der Herbstgeländelauf in Rettenberg feierte ein eindrucksvolles Comeback mit 240 Anmeldungen. In der Herrenklasse triumphierte etwas überraschend der Sonthofer Florian Reichert (links) mit Fabian Häusler. Bild: ANTON HERB

Selbst 25 Jahre Pause haben heuer die 25 Helfer des SCR nicht daran gehindert, den Lauf rasch auf die Beine zu stellen. Und so waren es ausschließlich Skiclub-Mitglieder, die an Strecke, im Verkauf und bei der Zeitmessung am Tag der Deutschen Einheit halfen – in letzterer Funktion war sogar Manfred Wolf dabei, der den Posten schon 1997 übernommen hatte. „Es war in den vergangenen Tagen extrem viel zu erledigen“, sagt Häusler, der auch starten wollte, aber am Renntag als Sprecher einspringen musste. „Wir wussten bei der Neuauflage schließlich nicht, wer kommt, wie viele kommen und wie das Ganze abläuft.“

Fünf Klassen auf der Strecke um Rettenberg

Doch es lief wie am Schnürchen. In insgesamt fünf Klassen ging das Feld vom Start- und Zielbereich an der Zötler-Brauerei auf den mit Hindernissen gespickten Kurs, der in bis zu drei Runden um Rettenberg führte. Der Lauf zählte in diesem Jahr zur vom Allgäuer Skiverband neugegründeten Sommer-Cup-Serie, dessen Ergebnisse in die Winter-Wertung mit einfließen. Und ohne den Dauerregen der Vortage konnte das Teilnehmerfeld das Comeback des Events bei angenehmen Lauf-Temperaturen in Angriff nehmen.

Das nahm Mittelstrecken-Ausnahmeläufer Simon Pulfer besonders ernst. Der 27-jährige Sonthofer griff die vom SCR ausgeschriebene Sonderwertung an, wonach der schnellste Läufer der Auftaktrunde ein 30-Liter-Fass Bier erhält. Pulfer legte los wie die Feuerwehr, riss das Feld auseinander – und musste später Tribut zollen. Nachdem es bei den Herren in jeder Runde einen anderen Führenden gegeben hatte, jubelte nach 7,7 Kilometern doch etwas überraschend der Sonthofer Ultra-Läufer Florian Reichert in der Zeit von 28:10,5 Minuten vor Tobias Franke (Saukel/28:13.7). Pulfer wurde letztlich Dritter.

Favoritensieg durch Anna Hautmann

Bei den Frauen gab es einen Favoritensieg für Anna Hautmann vom Allgäu Outlet Raceteam, die in 33:53,8 Minuten die zweitplatzierte Louise Mclelland (36:02,9) deutlich distanzierte. Die anspruchsvolle Strecke verlangte den Sportlern viel Kraft und körperliche Geschicklichkeit ab – die vielen Zuschauer an der Strecke und vor allem am steilen Zielhang peitschten die Läufer aber an. „Diese Atmosphäre war beeindruckend. Nicht nur am Zielhang, überall haben die Leute außerordentlich positiv reagiert“, sagte Häusler. „Wir sind unglaublich begeistert, dass wir so tolle Zahlen und so eine gigantische Resonanz haben. Das bestärkt uns, dass die Vereinsarbeit – vor allem auch im Nachwuchs – auf dem richtigen Weg ist.“

Und deshalb steht auch schon der Termin für die nächste Auflage des Herbstgeländelaufs: Es wird 2023 wieder der 3. Oktober werden. Rettenberg muss also nicht erneut 25 Jahre warten.

Alle Ergebnisse online unter www.skiclub-rettenberg.de