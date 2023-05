Ab 3. Mai dürfen die Stollen unter dem Grünten wieder erforscht werden

Die Erzgruben bieten „Entdeckertouren“ in die Anna- und Theresiengrube unter dem Grünten. Dort gibt es viel zu sehen - und über Allgäuer Geschichte zu erfahren.

02.05.2023 | Stand: 06:18 Uhr

Das Erzgruben-Bähnle lebt noch. Zumindest eine Zeit lang auf dem Spielplatz des Erzgruben-Museumsdorfs. Das Holzbähnle wird erneuert, sagt Bürgermeister André Eckardt und zeigt auf den hölzernen Nachbau zum Draufsitzen. Das Bähnle in „echt“ war viele Jahre die Attraktion in Burgberg. Es fuhr vom Dorf hoch zur Erzgruben-Erlebniswelt, die nun schlicht nur noch „Erzgruben“ heißt.

Alt und jung hatten Spaß im vom Dieselfahrzeug gezogenen kleinen „Zug“, der die Straße entlang tuckelte. Dann kam Corona, das Bähnle kam aus Kostengründen dauerhaft aufs Abstellgleis. Jetzt aber starten die Führungen in die historischen Stollen. Am Mittwoch, 3. Mai, geht es los. Das Museumsdorf samt Einkehrstube „Knappenhock“ ist bereits offen.

Erzgruben in Burgberg öffnen wieder

Ladislav Fedor ist Wirt und betreibt die Museumskasse. Jetzt hat seine zweite Saison begonnen. „Ja, es ist ganz gut angelaufen im letzten Jahr“, sagt Fedor, der früher das Freibad Vitalpark in Burgberg leitete. „Ich bin zufrieden“, sagt er über sein erstes Jahr auf über 1000 Metern Höhe. Er klagt nicht über den Mehraufwand, den er hat, weil er bis zu dreimal pro Woche mit einem 1000 Liter fassenden Tank auf seinem Pkw-Anhänger zum Trinkwasserholen fahren muss. Das gehöre eben dazu. Das Regenwasser wird im Museumsdorf für die Toilettenspülung und das Händewaschen in einer Zisterne aufgefangen. Das Trinkwasser in der Hütte läuft aus dem Tank durch eine UV-Anlage. Alles muss hygienisch einwandfrei sein.

Die Gemeinde wollte ursprünglich am staatlichen „Berghüttenprogramm“ für stark frequentierte Besucherziele teilnehmen und eine Wasserleitung und Abwasserrohre bis zu den Erzgruben verlegen lassen. Das wäre aufwendig und teuer gewesen. Trotz hoher staatlicher Zuschüsse sagte der Gemeinderat dazu „Nein“. Burgberg baut auf einen sanften Tourismus, nicht auf Besuchermassen, lässt der Bürgermeister durchblicken. Er trägt auch die Verantwortung für die Erzgruben. Der Erzgruben-Verein wurde 2021 aufgelöst.

Am Museumsdorf ist kein Parkplatz. Die öffentliche Straße endet beim Gasthof Alpenblick (Parkplatz auf dem Ried), 15 Minuten Fußweg entfernt. Der Weg ist asphaltiert, auch mit dem Kinderwagen gut zu bewältigen. Wer in den Erzgruben einkehrt, darf seine Kinder auf dem Museumsdorf-Spielplatz springen lassen. „Das sehen wir nicht so eng“, sagt Carmen Bachmann, Leiterin der Touristinfo. Allerdings bittet sie darum, dass die Eltern, wenn sie sich dabei die Themenhütten anschauen, auch Eintritt zahlen. „Drei Euro sind ja nicht viel“, sagt Bachmann. Kinder bis 14 Jahre kosten nichts. Bei den zweieinhalbstündigen „Entdeckertouren“ mit Führungen in die Stollen ist das anders. Ab 6 Jahren (bis 14) zahlen Kinder drei, Erwachsene 14 Euro. Diese „Entdeckertouren“ sind online buchbar. Öffnungszeiten, Preise und Anfahrt: Das sollten Sie über die Erzgruben Burgberg wissen

Worum geht es bei den Erzgruben überhaupt?

Aber um was geht es eigentlich bei den Erzgruben in Burgberg? Auf der Homepage ist zu lesen, dass die Südseite des Grünten „vor 300 Jahren ein kleines Industriegebiet war“. In mühevoller Handarbeit bauten sogenannte „Knappen“ dort Eisenerz ab, zunächst im Tagebau, später auch unter Tage. Schmelzwerke, Gießereien und Schmieden siedelten sich rund um den Grünten an, um das gewonnene Erz weiterverarbeiten zu können. „Köhler“ brauchten zunächst viel Holzkohle für das Schmelzen des Eisenerzes.

Auf Schautafeln im Museum heißt es deshalb: „Für die Verhüttung des Eisenerzes waren große Mengen an Holzkohle nötig. Das dafür erforderliche Holz wurde einfach in den umliegenden Wäldern geschlagen. Die Abholzung der Wälder im Rettenschwanger Tal, im Ostrachtal, auf dem Joch und um den Grünten war knapp 100 Jahre nach Beginn des Bergbaus so weit fortgeschritten, dass zum Schutz der Wälder strenge Holzordnungen erlassen wurden.“ Viele weitere Infos gibt es im Erzgruben-Museum.

Das Museumsdorf mit der kleinen Wirtschaft ist derzeit immer montags und dienstags zu, ansonsten von 10 bis 17 Uhr offen. Von dort aus starten die Führungen (vorher online anmelden) in die historischen Stollen – natürlich geschützt und ausgerüstet mit Helm und Lampe.

Infos zu den Erzgruben:

Seit 2012 geht es in zwei Stollen knapp 30 Meter in den Berg hinein (Anna- und Theresiengrube). Für diese Entdeckertouren soll man sich online anmelden unter www.erzgruben-burgberg.de

Im Museumsdorf sind Hütten zum Bergbau und zur Geologie, es gibt zudem eine wieder aufgebaute Schmiede aus Rubi bei Oberstdorf, im Freigelände sind Kohlemeiler, Hochofen und Spielplatz.

