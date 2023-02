Öffnungszeiten und Preise: Das sollten Sie über die Erzgruben-Erlebniswelt am Grünten wissen

Die Erzgruben-Erlebniswelt am Grünten in Burgberg im Allgäu öffnet 2023 wieder. Das sollten Sie beachten, wenn Sie einen Ausflug in das Museumsdorf planen.

28.02.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Die Erzgruben-Erlebniswelt am Grünten in Burgberg ( Oberallgäu) wurde am 16. Juli 2006 eröffnet. Das Museumsdorf erinnert an die Zeit von 1471 bis 1859, als am Fuße des Grüntens Erz aus dem vererzten Nummulitenkalk abgebaut worden ist. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um die Erzgruben-Erlebniswelt:

Wann öffnet die Erzgruben-Erlebniswelt am Grünten?

Was kostet der Eintritt in das Museumsdorf?

Warum fährt das Erzgruben-Bähnle in Burgberg nicht mehr?

Steckbrief:

Name : Erzgruben-Erlebniswelt am Grünten

: Erzgruben-Erlebniswelt am Grünten Ort : Grüntenstraße, 87545 Burgberg im Allgäu

: Grüntenstraße, 87545 Burgberg im Allgäu Angebot: Museumsdorf mit Themenhütten, Spielplatz, Schatzsuche, Entdeckertour und Knappenhock

Öffnungszeiten: Die Erzgruben-Erlebniswelt 2023

Die Erzgruben-Erlebniswelt war 2021 geschlossen und öffnete 2022 wieder. 2023 ist das Museumsdorf bis einschließlich Donnerstag, 13. April, geschlossen. Die Entdeckertouren beginnen wieder ab Mittwoch, 3. Mai.

Die Öffnungszeiten von Anfang Mai bis Ende Oktober in den Erzgruben:

Montag : 10 bis 17 Uhr

: 10 bis 17 Uhr Dienstag : Ruhetag

: Ruhetag Mittwoch : 10 bis 17 Uhr

: 10 bis 17 Uhr Donnerstag : 10 bis 17 Uhr

: 10 bis 17 Uhr Freitag : 10 bis 10 Uhr

: 10 bis 10 Uhr Samstag : 10 bis 17 Uhr

: 10 bis 17 Uhr Sonntag: 10 bis 17 Uhr

Preise: Was kostet der Eintritt ins Museumsdorf?

Der Eintritt in die Erzgruben-Erlebniswelt am Grünten kostet nach Angaben der Gemeinde Burgberg im Allgäu 3 Euro pro Person - mit Allgäu-Walser-Card 2,50 Euro. Kinder bis 14 Jahre sind frei. Die Tickets gibt es an der Kasse im Museumsdorf, allerdings nur gegen Bargeld.

Das Ticket für die Entdeckertour kostet zudem 14 Euro pro Person - mit Allgäu-Walser-Card 12 Euro. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren bezahlen 3 Euro - mit Allgäu-Walser-Card 2 Euro, Kinder bis 5 Jahre sind frei. Hierbei sind der Eintritt ins Museumsdorf und die Erzgrubenrallye inklusive.

Entdeckertouren mit Helm und Lampe gibt es in die Stollen der Erzgruben-Erlebniswelt am Grünten. Bild: Ralf Lienert

Dieses Ticket können Besucherinnen und Besucher bis zum Vortag der Tour nur hier online buchen. Tickets im Museumsdorf sind nur nach Verfügbarkeit erhältlich und können nicht garantiert werden. Der Tagebau ist übrigens frei zugänglich und kann auch ohne gebuchte Entdeckertour gebucht werden, die Stollen hingegen nicht.

Wer eine Gruppenführung für die Entdeckertour buchen will, meldet sich unter Telefon +49 8321/6722-20 oder per E-Mail.

Geschichtlicher Hintergrund: Was geschah in den Erzgruben am Grünten?

Am Fuße des Grünten bei Burgberg im Allgäu hatten Bergleute zwischen 1471 und 1859 Erz aus vererztem Nummulitenkalk abgebaut, das in Sonthofen und Hindelang verhüttet wurde. Anfangs bauten Knappen aus Burgberg Eisenerz im Tagebau ab, später dann auch in Stollen unter Tage. Rund um den Grünten siedelten sich Schmieden, Schmelzwerke und Gießerei an, um das gewonnene Erz weiter zu verarbeiten.

Die Arbeit der Bergknappen wie hier auf dem gestellten Foto in der Theresiengrube war hart und gefährlich. Bild: Charly Höpfl

Aus der Zeit wurden zwei Stollen - die Theresiengrube und die Annagrube - sowie der Andreas-Tagebau für Besucherinnen und Besucher restauriert und ausgebaut. In der Erzgruben-Erlebniswelt erfahren sie mehr über die Bergbaugeschichte und die Arbeit der Bergleute.

Angebot: Was gibt es im Museumsdorf der Erzgruben-Erlebniswelt?

Im Museumsdorf der Erzgruben-Erlebniswelt am Grünten gibt es unter anderem eine Schauschmiede und drei Themenhütten über Geologie, Bergbau und Schmiede. Darin wird der Weg des Eisenerzes von der Entstehung über die Verhüttung bis hin zur Verarbeitung dargestellt. Gäste können zudem das Freigelände mit Kohlemeiler, Hochofen und Spielplatz besuchen, für Kinder gibt es eine Erzgruben-Rallye (Schatzsuche), die an der Kasse erhältlich ist.

Die Schauschmiede im Museumsdorf. Bild: Dieter Fischer

Besucht werden kann auch der Andreas-Tagebau, eine der ältesten Grubenanlagen des Gebiets. Davon wurden etwa zehn Meter freigelegt.

Was ist die Entdeckertour zu den Erzgruben?

Auf der Entdeckertour begleiten Besucherinnen und Besucher einen Führer in die historischen Stollen: die Theresiengrube und Annagrube. Die etwa 25 Meter langen Zugänge führen in die Bereich, in denen das Erz fast ausschließlich per Hand abgebaut worden ist. Die Stollen dürfen nur im Rahmen der Entdeckertour und mit Helm besucht werden, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen. In den Stollen ist man bei der Tour etwa 15 Minuten lang.

Bei der Entdeckertour können Besucherinnen und Besucher sich die Stollen anschauen, in denen früher Eisenerz abgebaut wurde. Bild: Ralf Lienert

Die geführte Wanderung dauert etwa zweieinhalb Stunden. Treffpunkt ist im Museumsdorf. Zu welcher Uhrzeit eine Tour startet, erfährt man beim Kauf des Online-Tickets.

Hunde dürfen mit auf die Wanderung allerdings nicht in die Stollen. Die Wanderwege können zudem nicht mit einem Kinderwagen oder Rollstuhl befahren werden.

Anfahrt: Wie komme ich zur Erzgruben-Erlebniswelt in Burgberg?

Autofahrer können bis zum Parkplatz Auf dem Ried am Berggasthof Alpenblick fahren - allerdings nicht weiter bis zum Museumsdorf: Die Straße dorthin ist ein privater Alpweg. Vom Parkplatz aus sind es in etwa 15 Minuten zu Fuß. Das Tagesticket kostet 6 Euro - wer die Entdeckertour gebucht hat, sollte dieses Ticket nehmen. Wer kürzer parkt, sollte unbedingt Kleingeld für den Parkautomaten mitnehmen.

Zudem kommen Besucherinnen und Besucher mit dem Bus zur Ortsmitte in Burgberg auf den Dorfplatz (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu). Von dort aus sind es etwa 50 Gehminuten und drei Kilometer hinauf bis zum Museumsdorf.

Warum fährt das Erzgruben-Bähnle nicht mehr?

Früher brachte das Erzgruben-Bähnle die Besucherinnen und Besucher von Burgberg aus hinauf ans Museumsdorf. Nachdem die Erlebniswelt 2021 wegen der Corona-Pandemie geschlossen hatte, fährt das Bähnle seit 2022 nicht mehr - das hat einen Grund. Die Kosten für die Gemeinde sind zu hoch.

Das Erzgruben-Bähnle war bis zur Corona-Pandemie eine beliebte Attraktion. Es brachte Besucher von Burgberg in die Erzgruben-Erlebniswelt. Bild: Ralf Lienert

Können Besucher in der Erzgruben-Erlebniswelt einkehren?

Die Erzgruben-Erlebniswelt hat einen kleinen Gasthof: den "Knappenhock" mit Sonnenterrasse. Ladislav Fedor betreibt seit 2022 die Wirtschaft und managed zudem den Eintritt in die Erzgruben-Erlebniswelt.

Der Knappenhock in der Erzgruben-Erlebniswelt in Burgberg im Allgäu. Bild: Ralf Lienert

Wer betreibt die Erzgruben-Erlebniswelt am Grünten?

Die Allgäuer Natur- und Bergwerke GmbH hatte die Erzgruben-Erlebniswelt am Grünten seit ihrer Gründung im Jahr 2001 betrieben - wurde 2012 allerdings aufgelöst. Sie war Träger der Investitionen und des laufenden Betriebs. Bis zur Corona-Pandemie war der Verein Erzgruben Burgberg zuständig, der 2021 aufgelöst wurde. Seither trägt die Gemeinde Burgberg die Verantwortung.