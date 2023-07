Es gibt doch eine Rettung für die Konstanzer Aach am Großen Alpsee

Der Bach ist in einem schlechten ökologischen Zustand. Die Fliegenfischer wollten das ändern, stritten aber mit den Bauern. Jetzt hilft die Stadt Immenstadt.

Die Enttäuschung nach dem Abgang der Fliegenfischer ist überwunden. Jetzt nehmen die Stadt Immenstadt und die Fachbehörden die Renaturierung der Konstanzer Aach im Bereich Ratholz selbst in die Hand. Bei einem Treffen im Grünen Zentrum in Immenstadt wurde das weitere Vorgehen besprochen. Denn eine ökologische Verbesserung des Bachs westlich des Großen Alpsees tut Not. Dort wurde die Aach teils Autobahn-ähnlich begradigt und erinnert ohne Büsche und Bäume mehr an einen Drainagegraben. Der ökologische Zustand des Bachs hat die Note „unbefriedigend“ – eine 4 von 5 Qualitätsstufen.

Der unbefriedigende Zustand der Konstanzer Aach liegt vor allem am schlechten Lebensraum für die Fische. Der ziehe das Gesamturteil nach unten, machte Martin Adler, Abteilungsleiter beim Wasserwirtschaftsamt Kempten, klar. Deshalb wollte auch der Verein der Fliegenfischer die Aufgabe übernehmen, an drei Stellen der Aach ökologische Verbesserungen im Bach zu schaffen: „Konstanzer“, „Hölle“, und „Ratholz“. Das Projekt startete im Oktober 2021. Seither gab es viele Besprechungen und Vor-Ort-Termine mit den Landwirten, die als Grundstücksbesitzer an der Aach im „Gewässerunterhaltsverbund“ sind. Weil ihnen die Bauern ihrer Ansicht nach zu viele Maßnahmen wieder herausstrichen, warfen die Fischer das Handtuch.

Dabei hätte der Landesfischereiverband das Projekt zur Verbesserung des Lebensraums von Bach- und Seeforelle, Äschen, Elritze und Hasel zu 90 Prozent gefördert. Nach der Planung des Ingenieurbüros „IBF Umwelt“ sollten Baumstämme, Weidengeflechte und Wasserbausteine in den Bach eingesetzt werden, um die Strömung zu lenken und die Ufer zu sichern. Kiesbänke sind als Laichplätze für die Fische vorgesehen, Gehölze sollen dem Ufer Halt geben und dem Bach Schatten spenden, damit sich das Wasser im Sommer nicht zu stark erwärmt.

Kosten bei 40.000 Euro

Die Stadt Immenstadt beabsichtigt laut Robert Kennerknecht vom Tiefbauamt, die Planung des IBF Ingenieurbüros zu übernehmen. Doch wer zahlt nach dem Ausstieg der Fischer die Maßnahmen, die Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner allein für Ratholz auf 40.000 Euro schätzt? Dafür gebe es laut Adler über das Wasserwirtschaftsamt eine staatliche Förderung, die solche Verbesserungen der Wasserqualität unterstützt – mit 75 Prozent. Den Rest müsse die Stadt zahlen.

„Die Landwirte haben nach vielen Verhandlungen den Maßnahmen endlich zugestimmt. Deshalb sollten wir jetzt damit anfangen“, sagt Bürgermeister Sentner. „Wir wollten alle Beteiligten mitnehmen. Sie sollen alle hinter dem Projekt stehen“, erklärt Rainer Hoffmann vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF). Neben seinem Amt, dem Wasserwirtschaftsamt und den Kommunen Immenstadt und Oberstaufen sind auch das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) und das Naturschutz-Referat des Landratsamts an dem Projekt beteiligt.

2027 droht das Gesetz mit Zwangsmaßnahmen

Stefan Bechter, Sachgebietsleiter im Landratsamt, macht darauf aufmerksam, dass die Zeit drängt. Denn 2027 wird das Gesetz wirksam, nach dem die EU-Wasserrahmenrichtlinien eingehalten werden müssen. Und die schreiben mindestes die Note 2, ein „gut“, vor. Sollten die Projekte zur Verbesserung der Gewässergüte in der Aach in nächster Zeit nicht umgesetzt werden, könne die Kreisbehörde auch Zwangsmaßnahmen anordnen. Die müssten dann aber die Landwirte als Anrainer zahlen.

Immenstadt will die Maßnahmen heuer noch angehen, falls die Stadt ein Wasserbauunternehmen findet. Ob sich Oberstaufen der Bereiche „Hölle“ und „Konstanzer“ annimmt, ist noch offen.

