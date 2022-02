In Bad Hindelang sind kaum noch leere Schaufenster zu sehen. Dort gibt es im Ort jetzt auch das „Talwerk“, einen Laden mit (Kunst-)Handwerk aus der Region.

22.02.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Einige Läden standen vor Kurzem noch leer in Bad Hindelang. Jetzt sind zumindest die Schaufenster wieder geschmückt. Und es gibt innerorts neues Leben, unter anderem durch das „Talwerk“ am Marktplatz. Das lockt mit (Kunst-)Handwerk von Einheimischen nicht nur Touristen an. Es bietet Handwerkern aus dem Ostrachtal und darüber hinaus die Möglichkeit, Selbstgemachtes zu verkaufen. Das kommt an.