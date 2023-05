"Es wird ein Überlebenskampf": So hart trifft es die Handballer des TV Immenstadt

Den Handballern des TV Immenstadt stehen schwere Zeiten bevor. Sportlich gelang der Klassenerhalt in der Bezirksoberliga, doch der Kader bleibt dünn.

Viel später als erhofft, aber immerhin noch rechtzeitig haben die Handballer des TV Immenstadt den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga in trockene Tücher gebracht. Insofern steht unter dem Strich mit dem siebten Rang in der Abschlusstabelle eine akzeptable Bilanz einer durchwachsenen Saison, die die „Grünen“ nicht nur personell ans absolute Limit gebracht hat. Wir blicken mit Trainer Mihaly More und TVI-Kapitän Sebastian Engl zurück auf die Bewährungsprobe und voraus auf fordernde Zeiten im Städtle.

Am Ende zufrieden „Wenn man bedenkt, wie viele Probleme wir in dieser Saison hatten, können wir mit der Platzierung sehr zufrieden sein. Mit dem Abgang von Tibor Erdelyi und der langwierigen Verletzung von Jonas Becker sind uns zwei Leistungsträger weggebrochen. Trotzdem waren wir lange auf Platz drei. Am Ende muss man mit dem siebten Rang zufrieden sein. Uns trennen nur vier Punkte von Platz drei“, sagt Engl.

Auch sein Coach spricht von einer guten Saison. Bei Mihaly More wird aber deutlich, dass er sich in der „sehr guten Phase am Anfang der Vorbereitung mehr ausgerechnet hat. Wir sind geschwächt worden, weil Spieler ihre Zusagen nicht eingehalten haben“, kritisiert der Trainer, lobt aber den Rest des Teams: „Trotzdem haben wir einige Spiele überraschend gewonnen und eine gute Saison gespielt. Dass der TVI vorne mitspielen würde, hat keiner der Verantwortlichen erwartet.“

Licht und Schatten Dem Verlauf der Saison nach, habe sein Team „das Maximale herausgeholt“, betont More. Die größte Enttäuschung war für ihn der Wortbruch potenzieller Neuzugänge: „Da erwartet man mehr Zuverlässigkeit und nicht, dass jemand zusagt, und plötzlich doch weg ist. Aber unsere Spieler aus dem Kader haben alles gegeben.“ Engl hebt hier vor allem die Nachwuchsspieler und die Rückkehrer – wie Julius Kühner – hervor, die im Laufe der Saison an die erste Mannschaft herangeführt worden sind: „Sie haben eine wirklich gute Entwicklung gemacht. Ohne sie hätten wir zumachen können“, sagt More deutlich.

Enttäuscht hat Engl der Verlauf einiger Partien, in denen der TVI deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. „Wir haben einige Punkte zu viel abgegeben. Im vorletzten Spiel in Pullach, zuhause gegen Kaufbeuren oder in Weilheim. Wenn wir es geschafft hätten, die zu gewinnen, wären wir jetzt Dritter“, sagt der Kapitän.

Schlüsselmomente gab es für More nicht im eigentlichen Sinne, „sondern nur Momente mit vollem Kader“, sagt der Trainer. „Wenn alle da waren, haben wir gewonnen, wenn nicht, haben wir verloren. Wir haben wegen der personellen Situation keine konstanten Leistungen abgerufen.“ Vor allem die Ausfälle von Spielmacher Tibor Erdelyi und Rückraum-Hüne Becker sowie das weitere Verletzungspech wogen schwer.

Problem Mini-Kader „Dieser Kader ist zu klein für eine Saison, weil immer etwas passieren kann“, sagt Engl. Heuer habe das Verletzungspech den TVI äußerst schwer erwischt. Und auch wenn derartiges Pech die Ausnahme ist, wolle man sich in der Breite besser aufstellen, ohne das Kernproblem bei der Suche nach Neuverpflichtungen aus den Augen zu verlieren: „Die Spieler wachsen nicht auf den Bäumen“, sagt Engl.

Aus diesem Grund werde man den Schwerpunkt vor allem auf eine gute Jugendarbeit legen. „Was im unteren Bereich läuft, ist sehr gut, aber da sind noch drei Jahre Wartezeit. Aktuell kommen sporadisch Spieler hoch. Im Großen und Ganzen ist aber ein Loch zu spüren“, sagt der Herren-Coach. „Wir werden es daher noch in den nächsten fünf bis sechs Jahren mit einem abgemagerten Kader zu tun haben. Da wir nicht zaubern können, müssen wir schauen, dass wir die Situation überleben. Es wird ein Überlebenskampf. Wir sind nicht der einzige Verein, dem es so geht“, sagt More.

Weiterer Aderlass Ungeachtet der ohnehin schwierigen personellen Situation erreichten den TVI zum Saisonende noch zwei weitere Hiobsbotschaften. Mit Patrick Harris (TSV Ottobeuren) und Jonas Becker (HSG Dietmannsried) verlassen zwei Leistungsträger und Eigengewächse den Club. „Klar, das tut weh“, sagt More, ergänzt aber: „Sie hatten rein sportliche Gründe. Die Jungs haben Ambitionen und wollen weiter oben spielen. Für uns ist das jedoch extrem bitter. Jetzt müssen aber andere die Verantwortung übernehmen und wir müssen das in der Breite auffangen.“

In puncto Verstärkungen laufen zwar Gespräche, bisher ist aber noch nichts unter Dach und Fach. Auf lange Sicht sieht Engl aber Potenzial: „Die, die nachkommen geben Gas und machen Entwicklungssprünge. Wir haben noch zwei bis drei schwierige Jahre vor uns, dann wird sich die Lage entspannen, weil wir dann auf Spieler aus den eigenen Reihen zugreifen können.“