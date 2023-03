Es wird eng in den Oberallgäuer Kitas - diese Alternativen gibt es

Wenn es knifflig wird, unterstützt bei der Suche nach einem Kitaplatz auch die Fachaufsicht des Landratsamts Oberallgäu. Welche Möglichkeiten es noch gibt.

03.03.2023 | Stand: 06:07 Uhr

Können alle Kinder im Kindergarten oder in der Krippe vor Ort untergebracht werden? Nicht nur in Blaichach machen sich Eltern deswegen Sorgen. Dort gibt es wie berichtet 19 freie Plätze in der Krippe, aber 54 Anmeldungen. Aber wann haben die Eltern Gewissheit, dass ihr Kind auch einen Platz bekommt? „Wir versuchen den Eltern bis Ende April sicher Bescheid zu geben“, sagt Tina Rotter, Leiterin der gemeindlichen Kita St. Magnus in Blaichach. Ähnlich dürfte es auch in anderen Kommunen sein. In 104 Oberallgäuer Tageseinrichtungen (auch Horte) werden derzeit 6643 Kinder betreut.

